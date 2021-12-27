Üye Girişi
'Tokatçı' berber bu kez uğradığı şiddetle gündemde! Saldırı sonrası karakola koştu - Son Dakika

'Tokatçı' berber bu kez uğradığı şiddetle gündemde! Saldırı sonrası karakola koştu

27.12.2021 13:06

Sosyal medyada 'Tokatçı Berber' olarak tanınan Mehmet Bayraktar, yolda yürürken kendisine seslenen kişiye yanıt vermediği iddiasıyla saldırıya uğradı. Bir gözü moraran Mehmet Bayraktar, polise giderek şikayetçi oldu.

Geçen cuma gecesi saat 22.30 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mareşal Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, kendisine ait berber dükkanında tıraş olmaya gelenlere espri amaçlı tokat attığı için 'Tokatçı Berber' olarak tanınan ve videoları binlerce kişi tarafından izlenen Mehmet Bayraktar, telefon ile konuşarak caddede yürüyordu.

ALDIĞI DARBELER SONRASI YERE YIĞILDI

Kimliği belirsiz kişi, seslenmesine rağmen yanıt alamadığını gerekçe göstererek, Bayraktar'ın yüzüne vurdu. Saldırgan, kaçarken, Bayraktar aldığı darbenin etkisi ile yere yığıldı.

Sosyal medyada 'tokatçı' olarak bilinen berbere sokak ortasında darp edildi

"ARAMIZDA HUSUMET YAŞANMAMIŞTIR"

Kendine geldikten sonra polise giden Bayraktar, hastaneye giderek darp raporu aldı. Mehmet Bayraktar, ifadesinde daha sonradan M.Y. olduğunu tespit ettiğini öne sürdüğü bu kişiden şikayetçi oldu. Saldırının sosyal medyada ünlenmesinden kaynaklandığını öne süren Bayraktar, "Tanımadığım bir kişi bana 'Tokatçı berber' diyerek seslendi. Telefon ile konuşuyordum, duymadım. Bu şahsı tanımam ve aramızda geçmişe dayanan bir husumet yaşanmamıştır. Beni darbeden bu şahsın tespit edilerek yakalanmasını istiyorum" dedi.

YORUMLAR
500

Mehmet Bayraktar, Cep Telefonu, Berber, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Tokatçı' berber bu kez uğradığı şiddetle gündemde! Saldırı sonrası karakola koştu - Son Dakika


Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
İndirim kervanına Migros ve CarrefourSA da katıldı! İndirim kervanına Migros ve CarrefourSA da katıldı!         
12:59
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Denetimlerde ortaya çıktı! Rafta farklı kasada farklı fiyat uygulayan 10 markete ceza yağdı Denetimlerde ortaya çıktı! Rafta farklı kasada farklı fiyat uygulayan 10 markete ceza yağdı         
11:13
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05

Son Dakika Haberleri
12:59 İndirim kervanına Migros ve CarrefourSA da katıldı!
12:31 Son dakika! İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Burada tüm terör örgütlerinin reklamını yapan bir bakan var!
12:06 Tokatçı öğretmen skandalından sonra şimdi de dayakçı okul müdürü gündemde
11:52 Gıda fiyatlarında rekor artış! Yoksulluk sınırı 13.072 liraya yükseldi
11:49 Son Dakika: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrıldı mı?
11:47 Bakan Soylu, İBB'ye başlatılan özel teftişle ilgili Sabancı suikastını hatırlattı: Fehriye Erdal kimdir, kimi katletti?
11:46 Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
11:44 Merkez Bankası "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemine ilişkin yeni kur seviyelerini açıkladı
11:42 4 aylık hamile olan Seray Sever, bebeklerinin cinsiyetini ve ismini canlı yayında açıkladı
11:41 Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: HDP terörle arasına mesafe koyuyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 13:14:18. #1.13#
SON DAKİKA: 'Tokatçı' berber bu kez uğradığı şiddetle gündemde! Saldırı sonrası karakola koştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement