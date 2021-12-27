'Tokatçı' berber bu kez uğradığı şiddetle gündemde! Saldırı sonrası karakola koştu - Son Dakika

Geçen cuma gecesi saat 22.30 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mareşal Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, kendisine ait berber dükkanında tıraş olmaya gelenlere espri amaçlı tokat attığı için 'Tokatçı Berber' olarak tanınan ve videoları binlerce kişi tarafından izlenen Mehmet Bayraktar, telefon ile konuşarak caddede yürüyordu.

ALDIĞI DARBELER SONRASI YERE YIĞILDI

Kimliği belirsiz kişi, seslenmesine rağmen yanıt alamadığını gerekçe göstererek, Bayraktar'ın yüzüne vurdu. Saldırgan, kaçarken, Bayraktar aldığı darbenin etkisi ile yere yığıldı.

"ARAMIZDA HUSUMET YAŞANMAMIŞTIR"

Kendine geldikten sonra polise giden Bayraktar, hastaneye giderek darp raporu aldı. Mehmet Bayraktar, ifadesinde daha sonradan M.Y. olduğunu tespit ettiğini öne sürdüğü bu kişiden şikayetçi oldu. Saldırının sosyal medyada ünlenmesinden kaynaklandığını öne süren Bayraktar, "Tanımadığım bir kişi bana 'Tokatçı berber' diyerek seslendi. Telefon ile konuşuyordum, duymadım. Bu şahsı tanımam ve aramızda geçmişe dayanan bir husumet yaşanmamıştır. Beni darbeden bu şahsın tespit edilerek yakalanmasını istiyorum" dedi.