Tokatçı konusu nedir? Tokatçı oyuncuları kimler? Tokatçı ne zaman çekildi? - Son Dakika
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Tokatçı konusu nedir? Tokatçı oyuncuları kimler? Tokatçı ne zaman çekildi?

17.08.2022 21:19
Tokatçı konusu nedir? Tokatçı oyuncuları kimler? Tokatçı ne zaman çekildi?

Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Tokatçı bu akşam 20.00'da Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Tokatçı filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Peki, Tokatçı konusu nedir? Tokatçı oyuncuları kimler? Tokatçı ne zaman çekildi?

Tokatçı, 1983 yapımı başrolde Kemal Sunal'ın oynadığı, Natuk Baytan'ın yönettiği Türk komedi filmidir. Peki, Tokatçı konusu nedir? Tokatçı oyuncuları kimler? Tokatçı ne zaman çekildi? İşte detaylar haberimizde...

TOKATÇI KONUSU NEDİR?

Osman köyün ağası olan Hasan Ağa'nın kızını sever. Hasan Ağa ise kızı için çok başlık parası ister. Bunun üzerine Osman İstanbul'a gider orada çoğu zaman aç kalarak başlık parasını biriktirir ancak köyüne dönerken yolda tokatlanır (soyulur). Daha sonra Osman İstanbul'a tekrar gider ve tesadüfen asker arkadaşı Şevket'le karşılaşır. Şevket Osman'a tokatçılığı öğretir. Osman çok para kazanır ve köye döner. Şevket'le birlikte bir plan hazırlayıp Hasan Ağa'yı da tokatlar.

OYUNCULARI

Kemal Sunal - Osman

Nazan Saatçi - Emine (ses. Ayşin Atav)

Şevket Altuğ - Şevket (ses. Sadettin Erbil)

Ali Şen - Hasan Ağa (ses. Timuçin Caymaz)

Ünal Gürel - Kara/ Karbonat Erol

Süheyl Eğriboz - Sarı Recep (ses. Kemal Bekir)

Selahattin Fırat - Deli Sait

Abdi Algül - Karaborsacı (ses. Kemal Bekir)

Zuhal Üstüntaş - Osman'ın annesi

Muhteşem Durukan - Osman'ın babası (ses. Kamuran Yüce)

Hakkı Kıvanç - Rüstem (ses. Ahmet Uz)

Zeki Sezer - Kumarbaz Avni (ses. Devrim Parscan)

Şeref Çokşeker - Emine'nin annesi (ses. Güler Ökten)

Celal Yonat

Çetin Başaran (ses. Devrim Parscan)

Zeki Alpan (ses. Rıza Pekkutsal)

TOKATÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kara komedi türünde olan film İstanbul'un Sarıyer ilçesinin Reşitpaşa mahallesinde çekildi.

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Son Dakika Soğuk Haber Tokatçı konusu nedir? Tokatçı oyuncuları kimler? Tokatçı ne zaman çekildi? - Son Dakika


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