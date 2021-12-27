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Tokatçı öğretmen skandalından sonra şimdi de dayakçı okul müdürü gündemde - Son Dakika

Tokatçı öğretmen skandalından sonra şimdi de dayakçı okul müdürü gündemde

27.12.2021 12:06

Aksaray'da öğrencisini defalarca tokatlayan öğretmenden sonra şimdi de Kadıköy'de bir okul müdürünün öğrencilerine şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde müdürün koridorda yakaladığı öğrencilere şiddet uyguladığı, bir öğrencinin kulağından çektiği, diğer öğrenciyi de boğazından tutarak götürdüğü görüldü.

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bulunan Şener Birsöz İlkokulu'nda iddiaya göre okul müdürü 2 öğrenciye şiddet uyguladı.

BOĞAZINI SIKIP KULAĞINI ÇEKTİ

Öğrencilerden birinin kulağını çeken okul müdürü, diğer öğrencinin ise boğazını sıktı. Öğrencilerden bir diğeri merdivenlerden kaçarak okul müdüründen dayak yemekten kurtuldu. Görüntünün sosyal medyaya düşmesi sonrası binlerce vatandaş sosyal medya hesaplarından okul müdürüne tepki gösterdi.

SERBEST BIRAKILDI

Görüntülerin ortaya çıkması ve velilerin şikayetçi olması üzerine okul müdürü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcının talimatıyla imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, velilerin okul müdürünün görevden alınması için imza topladığı öğrenildi.

ÖĞRETMENİN ÖĞRENCİSİNİ TOKATLAMASI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde de Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık günü bir öğrencisi bir öğrencisini sınıftan çıkarıp defalarca tokatlamıştı. İnfial yaratan olay sonrası dayakçı öğretmenin 1,5 yıla kadar hapsi istenmişti.

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okul müdürü, Aksaray, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokatçı öğretmen skandalından sonra şimdi de dayakçı okul müdürü gündemde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokatçı öğretmen skandalından sonra şimdi de dayakçı okul müdürü gündemde - Son Dakika
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