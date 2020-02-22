Tokatla başlayan plak koleksiyonuna gözü gibi bakıyor - Son Dakika
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Tokatla başlayan plak koleksiyonuna gözü gibi bakıyor

6 saat önce

ANKARA'da oturan memur emeklisi Veli Namlı (90), 72 yıl önce ağabeyinin "gramofonumu sen mi düşürüp kırdın?

Tokatla başlayan plak koleksiyonuna gözü gibi bakıyor, System.String[]

ANKARA'da oturan memur emeklisi Veli Namlı (90), 72 yıl önce ağabeyinin "gramofonumu sen mi düşürüp kırdın?" diyerek tokat atmasının ardından biriktirmeye başladığı gramofon ve plakları, koleksiyona dönüştürdü. Namlı, yıllarca biriktirdiği 637 taş plağı sandıkta çeyizi gibi saklayarak koruyor. 9 gramofonu da bulunan Namlı, "O tokattan sonra bunlar benim yüreğime dert olmaya başladı ve böylelikle plak ve gramofon sevdası başladı" dedi.

Mamak ilçesinde eşiyle birlikte oturan 5 çocuk sahibi memur emeklisi Veli Namlı, çocukluğunda babasının evde sürekli gramofon ve taş plak bulundurması nedeniyle özellikle plaklara merak sardı. Namlı, 18 yaşında ağabeyinin "gramofonumu sen mi düşürüp kırdın?" diyerek kendisine tokat atmasından sonra plak ve gramofon sahibi olmaya başladı ve dev bir koleksiyona sahip oldu. Namlı, özellikle antikacılardan satın aldıklarıyla biriktirdiği 637 taş plağını sandığın içinde çeyizi gibi saklayarak koruyor. Namlı, zaman zaman plaklarını sandıktan çıkarıp özenle temizleyerek bakımlarını yapıyor. 9 gramofonu da bulunan Namlı, 637 taş plağının yanında küçük plaklarının da bulunduğunu, bunlarla birlikte sayının bini geçtiğini söyledi.

'TOKATTAN SONRA YÜREĞİME DERT OLDU'

Namlı, 8- 9 yaşından itibaren plaklara merak sardığını belirterek, "Çünkü bizim evde sürekli gramofon bulunurdu. Ağabeylerim sürekli eve gramofon ve plak alıp gelirlerdi; fakat bana bunları dokundurtmazlardı. Yaşım küçük olduğu için kıracağımı düşünüyorlardı. 18 yaşımda bir gün eve geldiğimde ağabeyim 'gramofonumu sen mi düşürüp kırdın?' diye bana tokat attı. O günden sonra bunlar benim yüreğime dert olmaya başladı ve böylelikle plak ve gramofon sevdası arttı" dedi.

Plaklarıma gözü gibi baktığını ve kimseye dokundurtmadığını anlatan Namlı, "Memleketim Karaşar'a giderken el çantama koyduğum 50- 60 plağı yanıma alıyorum; çünkü bunları köyde de dinlemek istiyorum. Bu plaklar farklı şeyler. Bunlar tarihi şeyler. Hele hele gençler bunların müziklerini ve sözlerini bilinçli olarak dinleseler aslında daha iyi bilecekler bunun ne olduğunu" diye konuştu.

Namlı, plak koleksiyonunu torunlarına bırakmak istediğini de kaydetti.


Mamak, Memur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:56 Kaynak: DHA
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