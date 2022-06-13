Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Tokat'lı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehadet haberi ailesine verildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Tokat'lı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehadet haberi ailesine verildi

13.06.2022 13:56

Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Tokat'lı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehadet haberi ailesine verildiKilit Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehadet haberi ailesine verildi.

Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Tokat'lı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehadet haberi ailesine verildi

TOKAT Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehadet haberi ailesine verildi.

Tokat Valiliği tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda Tokat'ın Erbaa ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün Pençe-Kilit Harekatında şehit düştüğünü bildirildi. Şehidin Erbaa ilçesine bağlı Tosunlar köyünde yaşayan ailesine şehadet haberi Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ile askeri yetkililer tarafından verildi. Zarife ve Zülfü Gök çiftinin 3'ü erkek 5 çocuğundan birisi olan Ramazan Gök'ün bekar olduğu öğrenildi.

Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Tokat'lı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehadet haberi ailesine verildi
Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Tokat'lı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehadet haberi ailesine verildi
Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Tokat'lı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehadet haberi ailesine verildi
Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Tokat'lı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehadet haberi ailesine verildi
Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Tokat'lı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehadet haberi ailesine verildi
Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Tokat'lı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehadet haberi ailesine verildi
Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Tokat'lı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehadet haberi ailesine verildi
Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Tokat'lı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehadet haberi ailesine verildi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Tokat'lı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehadet haberi ailesine verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Tokat'lı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehadet haberi ailesine verildi - Son Dakika
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