Tokatlı askerin şehadet haberi ailesine verildi - Son Dakika
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Tokatlı askerin şehadet haberi ailesine verildi

13.06.2022 22:28
Tokatlı askerin şehadet haberi ailesine verildi

Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün (28) şehadet haberi ailesine verildi.

Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün (28) şehadet haberi ailesine verildi.

Tokat Valiliği tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda Tokat'ın Erbaa ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün Pençe-Kilit Harekatında şehit düştüğünü bildirildi. Şehidin Erbaa ilçesine bağlı Tosunlar köyünde yaşayan ailesine şehadet haberi Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ile askeri yetkililer tarafından verildi. Zarife ve Zülfü Gök çiftinin 3'ü erkek 5 çocuğundan birisi olan Ramazan Gök'ün bekar olduğu öğrenildi. - TOKAT

Tokatlı askerin şehadet haberi ailesine verildi
Tokatlı askerin şehadet haberi ailesine verildi
Tokatlı askerin şehadet haberi ailesine verildi
Tokatlı askerin şehadet haberi ailesine verildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tokat, Erbaa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokatlı askerin şehadet haberi ailesine verildi - Son Dakika

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