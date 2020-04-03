Tokatlı engelli gençten Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

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Tokatlı engelli gençten Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
6 saat önce
Tokat'ın Zile ilçesinde zihinsel engelli bir genç, kumbarasındaki parayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Tokat'ın Zile ilçesinde zihinsel engelli bir genç, kumbarasındaki parayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
İlçede ailesiyle yaşayan 20 yaşındaki Fatih Taşkın, kumbarasındaki 172 lira 85 kuruşu kampanyaya bağışlamak istedi.
Bunun üzerine Taşkın ailesi 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı. Eve gelen polisler, parayı banka hesabına yatırmak üzere teslim aldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:10 Kaynak: AA
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