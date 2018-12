Tokatlı Hayvansever 20 Yıldır Sokak Hayvanlarını Besliyor

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı en çok sokak hayvanlarını etkiliyor. Yem bulmakta zorlanan sokak hayvanların imdadına ise belediye ekipleri ile hayvan severler koşuyor. Tokat'ta kendisini sokak hayvanlarına adayan memur emeklisi 61 yaşındaki Fatih Dülkar, 20 yıldır her gün, evinden elinde yem poşetleri ile çıkarak mahalle aralarında kuşlara, kedi ve köpeklere yem bırakıyor. Sigarayı bırakarak o parayı sokak hayvanlarına adayan Dülkar'ın tek isteği yem desteği ve duyarlı insanların çoğalması.

Kar yağışından en çok sokak hayvanlarının etkilendiğini ifade eden Dülkar, "Kar yağınca insanların akılına ilk önce kartopu oynamak geliyor. Yada müsait bir köşeye geçip oradan selfie çekmek geliyor. Halbuki ki hayat öyle değil. Yani kar yağdığı zaman mağdur olan hayvanlar çok. Onlara yardımcı olmak lazım. İnsanlığın şartı ikidir; açı doyur, eseri kurtar. Bu ikisini yaptığın sürece hayatta insan olduğuna inanırsın" dedi.

Maaşım yetmez oldu

Sokak hayvanlarına yem vermeye başladığı ilk yıllarda kısa mesafelere giderken, sonra yolu uzatınca maaşının yetmez olduğunu ifade eden Dülkar, "O zaman tercih yapmak zorunda kaldım ya sigarayı bırakacaktım ya bu işi bırakacaktım. Bu iş daha cazip geldi. Çünkü rabbimin rızası için yapıyorum ve sağlığıma kavuştum. Çok iyi bir karar vermişim" diye konuştu.

Yılda 5 ton yem bırakıyor

Tokat'ta günlük elinde poşetlerle yaklaşık 10 kilometre yol yürüyen Dülkar, yılda yaklaşık 5 ton yem bıraktığını ifade ederek, "Bir arkadaşının da 150 lira destek veriyor, 250 lira da ben sigara parasını katıyorum. Yılda 5 ton yem döküyor hayrımıza. Her yerde yetmese de genelde yeterli oluyor. Zaten yaşlandık yani daha uzak yere gidemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaz-kış sokak hayvanlarının yanında

Dülkar, park ve bahçelere yaz-kış yem ve su bıraktığının altını çizerek açıklamalarına şöyle devam etti: "Yazın susadıkları için 500 ayrı yere su kabı koydum. Çöplerden topladık tas şeklinde. Mübalağa olmasın yılda 40 ton su içiyor sokak hayvanları, bu hizmetimizden dolayı. Kolay mı? Zor, kışın bu karda kışta bu yemi dağıtmak, yazın da o sıcakta suları dağıtmak kolay değil ama insan sevap kazanmak için erinmemesi lazım. 8- 10 kilometre yol yürüyorum. Sabah 9 gibi evden çıkıyorum aşağı yukarı 3 gibi falan öğleden sonra bitiyorum"

