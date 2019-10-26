Tokatlı kadın girişimci 10 milyon solucanla gübre üretiyor

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde 2 yıl önce 300 bin solucanla gübre üretmeye başlayan kadın girişimci Özlem Basut'un tesisinde, yaklaşık 10 milyon solucan bulunuyor.

Niksar'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 44 yaşındaki Özlem Basut, KOSGEB'ten aldığı destek ile 500 metrekare kapalı alanda kurduğu tesiste 2 yıldır solucan gübresi üretiyor.

Organik ve doğal tarım üzerine meraktan dolayı bu işe başladığını belirten Basut; "Yaklaşık 2,5 yıl önce yeni bir iş kendi işimi kurma hayalim vardı. Bunla ilgili araştırma yapıyordum daha sonra internette gezinirken solucan gübresi yapan insanların videolarını gördüm. Zaten o ara çok daha doğal tarım, organik ürünler üzerine araştırmalarım da vardı meraklıydım bu konulara. ve bu işi yapabilirim diye düşündüm. Sonrasında girişimlerde bulundum. ve akabinde bu işi gerçekten ciddiye alıp resmi olarak başlamak istediğim için 2 yıl önce Eylül ayında vergi levhamızı alıp bu işe eşimle birlikte başladım. Eşim gerçekten benim en büyük destekçim oldu. ve süreç bu şekilde devam etti. Sonra projemizi sunduk ve kabul edildi. Bölgede ilk solucan gübresi adına destek alan insanım ve bu güne kadar geldik" dedi.

300 bin solucanla başladı 10 Milyon solucana ulaştı

300 bin solucanla başladığı işte bugün için yaklaşık 10 milyon solucanı bulunan Basut; "İki yıl önce 500 metrekare kapalı alanda tesisimizi kurduk ve 300 bin solucanla başladık biz bu işe. Şu anda yaklaşık 10 milyon civarında solucanımız var ve giderek her üç ayda bir kendini katlayarak solucanlar çoğalıyor. Bu işi yapmak aslında gerçekten emek ve sermaye isteyen bir iş. Sermayesi yüksek bir iş, çünkü kapalı alan olması sebebiyle hijyenik şartlar ve Tarım Bakanlığının yönetmeliğine de uygun yapacaksanız bu işi, mutlaka işin prosedürüne uygun yapılacaksa bu iş maliyetli, tabi yapılacak tesisin boyutlarına göre de değişkenlik gösterebilir. Bu işi biz ufak çapta yani 300 bin solucanla başladık ve işi öğrenmeye başladık bu etapta, işi öğrenerek küçükten başlayıp büyüyerek çoğalalım istedik yani yaptığımız işi ciddiye alıyoruz. Tabi ki kar amacı güden bir işletmeyiz ama ben bu işi bir sosyal sorumluluk projesi gibi de görüyorum ve yaptığım işi de çok seviyorum. Tescil ve lisansımızı yeni aldık, aylık üretimimiz yani hedeflediğimiz üretim aylık 10 ton civarında bunun içinde biraz daha yolumuz var. Ama tabi en iyi kalitede en iyi gübreyi üretmeye çalışıyoruz amacımız fazla tonaj değil, iyi gübre kaliteli gübre üretmek amacımız. Şu an siparişler alıyoruz, satışımız başladı ve bu şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.

Genç kadın solucan gübresinin diğer gübrelere nazaran çok daha kaliteli olduğunun da altını çizerek; "Solucan gübresi içerisinde bulundurduğu mikro organizmalar, yararlı bakteriler, mikro elementler, makro elementler açısında çok zengin bir gübre ve bu nedenle toprağın PH'şını düzenler, toprağı iyileştirir, bitki de erkencilik, bitkide kök ve gövde gelişimini sağlar, dona karşı dayanıklılığını artırır, üründe erkencilik sağlar bu nedenle diğer gübrelere oranla solucan gübresi çok daha faydalıdır çiftçilere de tavsiye ediyoruz" dedi.