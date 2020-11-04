Tokatlı kadınlar 1,6 Milyon TL Bütçeli "Kadının Gücü, Tokat'ın Gücü" Projesi ile güçlenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), TR83 Bölgesinde, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) güdümüyle uygulanmaya devam ediyor.

SOGEP kapsamında 2020 yılında TR83 Bölgesinde altı (6) proje destek almaya hak kazandı. Bu projelerden Tokat'ta uygulanacak "Kadının Gücü, Tokat'ın Gücü" projesi, 2 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen sözleşme imza töreni ile başlamış oldu.

1,6 Milyon TL bütçeli "Kadının Gücü, Tokat'ın Gücü" projesinin sözleşme imza töreni Tokat Valiliği Toplantı Salonunda, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı ile OKA Genel Sekreter V. İ. Ethem Şahin arasında, OKA Tokat Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Mehlika Dicle ve Uzman Hayrul Şen'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Kadın Girişimciliği ve İstihdamı Artırılacak

Başvuru sahibi olarak Tokat İl Özel İdaresi tarafından uygulanacak "Kadının Gücü, Tokat'ın Gücü" projesi ile Tokat ili merkezinde ve tüm ilçelerinde kurulan kadın kooperatiflerine kooperatifçilik, stratejik planlama ve iletişim, finansal yönetim ve muhasebe, pazarlama ve markalaşma, e-ticarete giriş ve mikro ihracat, güvenli gıda üretim teknikleri eğitimleri verilecek. Eğitimlerin yanı sıra kooperatiflerin atölyeleri için ihtiyaç duydukları makine ve teçhizat temin edilecek.

Kadınların mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, nitelikli ve üretken kadınların desteklenmesi hedeflenen proje sayesinde kadın girişimciliğinin ve istihdamının artırılmasına, ortak iş yapma kültürünün yerleşmesine ve kooperatiflerin bir araya gelerek kümelenmesine katkı sağlanacak. - TOKAT