Tokatlı Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı - Son Dakika

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Tokatlı Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı
6 saat önce
Kıbrıs Gazisi Miktat Yılmaz, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:30 Kaynak: İHA
Kıbrıs Gazisi Miktat Yılmaz, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Tokatlı Kıbrıs Gazisi 67 yaşındaki Miktat Yılmaz, bir süredir tedavi gördüğü hastalığına yenik düşerek hayatı kaybetti. Evli ve 2'si kız 3 çocuk babası olan Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna tören mangası üzerinde askeri törenle uğurlandı. İkindi namazını müteakip Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Buğet köyünde yapılan merasimle ebediyete uğurlanan Gazi Miktat Yılmaz'ın cenazesi, yakınları, silah arkadaşları, askeri ve devlet erkanı temsilcileri katıldı.
(İHA)
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