Tokatlı KOBİ'ler e-ihracat eğitimi aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokatlı KOBİ'ler e-ihracat eğitimi aldı - Son Dakika

Tokatlı KOBİ'ler e-ihracat eğitimi aldı

14 dakika önce

Amazon.com.tr'nin Türk satıcıları e-ihracat için bir araya getirdiği BiTıklaAvrupa eğitimi, Tokat'ta 100 KOBİ'nin katılımıyla gerçekleşti.

Tokatlı KOBİ'ler e-ihracat eğitimi aldı, System.String[]

Amazon.com.tr'nin Türk satıcıları e-ihracat için bir araya getirdiği BiTıklaAvrupa eğitimi, Tokat'ta 100 KOBİ'nin katılımıyla gerçekleşti.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, Amazon.com.tr, Türkiye'nin e-ihracat potansiyeline yatırım yapmaya devam ediyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Amazon.com.tr iş birliğiyle KOBİ'lere ve işletmelere Amazon'la Avrupa'ya e-ihracatın ipuçlarını anlatarak yerli markaları e-ihracatla büyütmeyi amaçlayan eğitim, TOBB Tokat Genç Girişimciler Kurulu ve Tokat Ticaret Borsası ev sahipliğinde Tokat Dedeman Otel'de gerçekleşti. Amazon.com.tr satış ekibi tarafından verilen eğitime 100 KOBİ katıldı.

KOBİ'lerin Amazon'un Avrupa pazar yerlerinde (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya) işlerini büyütmelerine ve satışlarını artırmalarına destek olmak üzere kurgulanan eğitimde Amazon.com.tr satış ekibi Tokatlı KOBİ'lerle buluştu. Amazon üzerinden başarılı bir şekilde Avrupa'ya e-ihracat yapabilmek için baştan başa bir rehberlik sunan eğitimde, sisteme kayıt olma aşamasından ürün listelemeye, fiyatlandırmadan lojistik modellere, satışları artırma yollarından masraf kalemlerine kadar e-ihracat sürecinin farklı aşamaları detaylarıyla ele alındı.

Açıklamaya göre, eğitim seminerinde konuşan Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serhat İspirli, "KOBİ'lerimizin, iş dünyamızın, üyelerimizin daha iyi şartlarda yol alması, Tokat'ın tüm dünyayla buluşması için birçok girişim ve yeniliğe imza atıyoruz. Bu anlamda TOBB ve Amazon.com.tr iş birliğiyle hayata geçirilen bu eğitimi KOBİ'lerimizle buluşturmuş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu değerli iş birliği ihracatçı üyelerimizin ihracatta hak ettiği payı alması, işlerini büyüterek geliştirmeleri için büyük bir adım olacak. Tüm üyelerimize bu iş birliğinden faydalanmalarını önemle tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

İhracat, Amazon, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:36 Kaynak: AA
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