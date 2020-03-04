Tokatlı miniklerden Mehmetçiğe dua - Son Dakika
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Tokatlı miniklerden Mehmetçiğe dua

6 saat önce

Tokat'ta minik öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetlerince İdlib'de düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için dua etti.

Tokatlı miniklerden Mehmetçiğe dua, System.String[]

Tokat'ta minik öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetlerince İdlib'de düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için dua etti.

Tokat Belediyesi Yeşilırmak Bilgi Evi'nde Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kur'an-ı Kerim okundu, İstiklal Marşı ve Fetih suresi okunup, Mehmetçik için dua etti.

Son günlerde yaşananlar nedeniyle hüzün ve gururu bir arada yaşadıklarını belirten öğrenciler, sınırda ve sınır ötesinde görev yapan askerler başta olmak üzere güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Mehmetçik için şiir okuyan öğrencilerden Deniz Muktedir, "Asker ağabeylerimiz, bizleri düşmanlardan korumak için Suriye'de görev yapıyor. Biz yataklarımızda rahat uyuyor, okullarımızda eğitim görüyorsak onların sayesinde. Bunun üzerine bizleri koruyan, ülkemizde rahat ve özgürce yaşamamızı sağlayan askerlerimize Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ettik." dedi.

Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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