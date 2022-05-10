Tokatlı saldırıya uğrayan şahıs, belinden çıkardığı tabancayla böyle kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Tokatlı saldırıya uğrayan şahıs, belinden çıkardığı tabancayla böyle kurşun yağdırdı

10.05.2022 10:28

Tokatlı saldırıya uğrayan şahıs, belinden çıkardığı tabancayla böyle kurşun yağdırdı Sancaktepe'de silahlı saldırı anları kamerada İki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü Sancaktepe'de bir şahıs yolda yürüdüğü esnada karşılaştığı bir kişi tarafından tokatlı saldırıya uğradı.

Tokatlı saldırıya uğrayan şahıs, belinden çıkardığı tabancayla böyle kurşun yağdırdı

Sancaktepe'de silahlı saldırı anları kamerada

İki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü

İSTANBUL - Sancaktepe'de bir şahıs yolda yürüdüğü esnada karşılaştığı bir kişi tarafından tokatlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan şahıs da tabancasını çıkartıp kendisine tokat atan kişiye ateş açtı. Silahlı kavga kameralara yansırken, taraflar polis tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 17.00 sıralarında Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişi, sokak ortasında karşılaştı. Taraflar arasında kısa sürede başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında taraflardan biri diğerine yumruk atınca diğeri de belinden tabancasını çıkartarak ateş açtı. Açılan ateş sonucunda gence saldıran kişi yaralanarak yere yığıldı. Olayın ardından saldırgan ise olay hızla kaçarak kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Yaralanan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Silahlı kavga kamerada

Saldırı anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde daha önceden aralarında husumet bulunan 2 kişi ve arkadaşları sokak ortasında karşı karşıya gelince taraflardan biri belinden çıkarttığı silahla husumetli olduğu kişiye kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtığı görülüyor. Bacağından yaralanan kişinin ise sokak üzerine yere yığıldığı görülüyor.

Tokatlı saldırıya uğrayan şahıs, belinden çıkardığı tabancayla böyle kurşun yağdırdı
Tokatlı saldırıya uğrayan şahıs, belinden çıkardığı tabancayla böyle kurşun yağdırdı
Tokatlı saldırıya uğrayan şahıs, belinden çıkardığı tabancayla böyle kurşun yağdırdı
Tokatlı saldırıya uğrayan şahıs, belinden çıkardığı tabancayla böyle kurşun yağdırdı

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Sancaktepe, Saldırı, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokatlı saldırıya uğrayan şahıs, belinden çıkardığı tabancayla böyle kurşun yağdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokatlı saldırıya uğrayan şahıs, belinden çıkardığı tabancayla böyle kurşun yağdırdı - Son Dakika
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