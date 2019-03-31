Tokatlı Seçmene Kar Sürprizi
14 dakika önce
Tokatlı seçmene kar sürpriziTOKAT - Tokat'ta sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar oy kullanmaya kar yağışı altında gitti.
Tokatlı seçmene kar sürprizi
TOKAT - Tokat'ta sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar oy kullanmaya kar yağışı altında gitti.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında Tokat'ta vatandaşlar il, ilçe, belde belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarları seçmek için saat: 08.00'de sandık başına gitti. Oy kullanmak için evinden sabahın erken saatlerinde çıkan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Oy kullanma işlemlerinin başladığı ilk saatlerde kuyruklar oluşturan seçmenler soğuk hava ve kar yağışına rağmen büyük oradan seçime katılacağı mesajını verdi. Yüksek Seçim Kurulu
verilerine göre il merkezinde 475 sandıkta 134 bin 627 kayıtlı seçmen, il genelinde ise toplam bin 809 sandıkta 443 bin 58 kayıtlı seçmen oy kullanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:27 Kaynak: İHA
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