Tokatlı şehidin cenazesi, hava muhalefeti nedeniyle Sivas'a getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokatlı şehidin cenazesi, hava muhalefeti nedeniyle Sivas'a getirildi - Son Dakika

Tokatlı şehidin cenazesi, hava muhalefeti nedeniyle Sivas'a getirildi

6 saat önce

VAN'daki çığ felaketinde şehit olan Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenazesi Tokat'taki hava muhalefeti nedeniyle Sivas'a getirildi.

Tokatlı şehidin cenazesi, hava muhalefeti nedeniyle Sivas'a getirildi, System.String[]

VAN'daki çığ felaketinde şehit olan Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenazesi Tokat'taki hava muhalefeti nedeniyle Sivas'a getirildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığ felaketinde şehit olan Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenazesi, memleketi Tokat'taki hava muhalefeti nedeniyle askeri uçakla Sivas'a getirildi. Cenazeyi Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve il protokolü üyeleri karşıladı. Askeri uçaktan indirilen şehit Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenazesi Sivas Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak karayolu ile memleketi Tokat'a gönderildi.Şehidin cenazesi ikindi namazının ardından Almus ilçesi Çevreli beldesinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.


Tokat, Sivas, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu
Şehit annesinin sözleri yürek yaktı: Sen beyaz karlar altında damat mı oldun annem Van'da çığ altında kalıp şehit olan askerimizin babasından yürek burkan sözler: Soğuk üşütür sanıyorduk, içimizi yaktı Evde doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeğini çöp konteynerine attı

Son Dakika Haberleri
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 22:41:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokatlı şehidin cenazesi, hava muhalefeti nedeniyle Sivas'a getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]