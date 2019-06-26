Son Dakika Haberleri: Tokatlı şehit aileleri Samsun'u gezdi
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Tokatlı şehit aileleri Samsun'u gezdi

10 dakika önce

Tokat'ın Turhal ilçesinden gelen şehit aileleri Samsun'u gezdi.

Tokatlı şehit aileleri Samsun'u gezdi, System.String[]
Tokat'ın Turhal ilçesinden gelen şehit aileleri Samsun'u gezdi.

Turhal Kaymakamlığı tarafından şehit ailelerine Samsun gezisi düzenlendi. Milli Mücadele'nin 100. yılında Atatürk'ün Tokat'a geliş tarihi olan 26 Haziran'da Samsun'u ziyaret eden 50 kişilik kafile; Bandırma Vapuru, Kurtuluş Yolu ve Batıpark Amazon Adası'nı gezdiler, gemi ile deniz turu yaptı.

Atatürk'ün Tokat'a gelişi sebebiyle Samsun gezisinin ayrı bir anlamı olduğu söyleyen Turhal Şehit Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Kılıç, "Bu tür gezilerimiz şehit ailelerinin kaynaşması ve birbirlerine kenetlenmeleri açısından önem arz ediyor. Buradaki müzeleri ve tarihi yerleri gezerek tarihimiz hakkında bilgi edinmiş olduk" dedi.

Turhal Kaymakamlığı olarak, şehitlerin emaneti olan ailelerini böylesine güzel bir gezide buluşturduklarını ifade eden Turhal Kaymakamlığı Basın ve Halka İlişkiler Sorumlusu Fatih Çalışır, "Gezideki asıl amacımız şehit ailelerinin Milli Mücadele'nin yaşandığı noktaları gezmelerini sağlamak ve o maneviyatı yaşamaktır. Bununla birlikte şehit aileleri arasında birlikteliği sağlamaktır" diye konuştu. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:51 Kaynak: İHA
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