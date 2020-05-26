Tokatlı tarım işçileri kısıtlamanın kalkmasını bekliyor - Son Dakika

Tokatlı tarım işçileri kısıtlamanın kalkmasını bekliyor
Tokatlı tarım işçileri kısıtlamanın kalkmasını bekliyor Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan tarım işçileri, Güneydoğu illerinde çalışabilmek için sokağa çıkma kısıtlamanın kalkmasını bekliyor.
Tokatlı tarım işçileri kısıtlamanın kalkmasını bekliyor
TOKAT - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan tarım işçileri, Güneydoğu illerinde çalışabilmek için sokağa çıkma kısıtlamanın kalkmasını bekliyor.
Karadeniz bölgesindeki Tokat'tan Güneydoğu Anadolu illerinde balya işinde çalışacak olan tarım işçileri yola çıkmaya hazırlanıyor. Yeşilyurt ilçesi Çıkrık Mahallesinde her yıl olduğu gibi bu yılda Mayıs ayında iş makineleri kamyonlara yüklenmeye başladı. Araçlar yola çıkartılırken, tarım işçileri yasakların bitmesi ile birlikte minibüslerle yola çıkmaya başlayacak. Çıkrık Mahallesi Muhtarı Mahmut Sağır, her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşların güney doğu illerine balya bağlamaya gitmek için hazırlık yaptığını kaydetti. Yaklaşık bin haneli olan mahallede 18-50 yaş arasında 400'e yakın vatandaşın Güneydoğu illerine çalışmaya gideceğini ifade edem Sağır, "Bizim sadece geçim kaynağımız yılda 2 ay balya işinde çalışıp 10 ay yemek. 350 - 400 vatandaşımız çalışmaya gider. Mahallemizde sadece yaşlılar kadınlar ve çocuklar kalır. Hemen hemen köy boşalır" dedi. Muhtar Sağır, gittikleri illerde saman balyası işçiliğinin yanı sıra balya satışı yapanlarında odluğunu sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 12:35 Kaynak: İHA
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