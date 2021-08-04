Tokatlı zurna ustası düğün sezonunda talebi karşılamaya çalışıyor - Son Dakika

Tokat'ta 30 yılı aşkındır zurna üretimi yapan zanaatkar Oktay Dursun, düğün sezonunda talebi karşılamaya çalışıyor.

Kentte üçüncü kuşak zurna üretimi yapan 3 çocuk babası Dursun, evinin bodrum katını atölye olarak kullanıyor.

Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla başlayan düğün sezonunda gelen siparişleri yetiştirmek için atölyesinde hummalı çalışma sürdüren Dursun, yurt dışından da talep alıyor.

Dursun, AA muhabirine, salgın döneminde durgun giden işlerinin düğün sezonuyla açıldığını söyledi.

Yöredeki düğünlerde Tokat telli zurnasının yaygın olarak çalındığına işaret eden Dursun, sezonda 150 ile 300 arasında zurna ürettiğini anlattı.

Tokat telli zurnasının yanında Sivas, Aydın, Erzincan yörelerine ait zurnalar da yaptığını belirten Dursun, "Allah'a şükür şu anda işler iyi gidiyor. İnşallah kapanma olmazsa 3-4 aylık bir sezonumuz var. Bazen sezon sezonu tutmuyor. Düğün sektörü her şeyi etkiliyor. Genelde Tokat telli zurnasını üretiyoruz. Yaptığımız zurnaları birçok yere gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılın 9 ayı ağaç hazırlığıyla geçiyor

Oktay Dursun, sözlerine şöyle devam etti:

"Yılın 9 ayında ağaç hazırlığı yapıyoruz. Zurna yapımında erik ve kayısı ağacı kullanıyorum. Kayısı ağaçlarını Malatya'dan getiriyoruz. Erik ağacını ise Tokat ve ilçelerinden getiriyoruz. 9 ile 11. ay arasında kesmemiz lazım ağacı çünkü su olmuyor tabanında. Ağaçlar atölyemize geldikten sonra 6 ay bekliyor. Ağaçları 6 ay sonra çiviyle yarıyoruz. Bu yaptığımız işlemde ağacın bükük olup olmadığına bakıyoruz. Yaklaşık 36 ay bekliyor. Bir ağacın kesimi ile yapımı arasında 36 ay geçiyor. Yapacağınız modelde ağaç seçmek önemlidir. Tokat telli zurnasında erik ağacı olması gerekiyor. Her erik ağacından da Tokat zurnası olmaz."

Bir zurnanın el işçiliğiyle 3 günde ortaya çıktığını söyleyen Dursun, "Tokat zurnasının emeği çok. Tamamen el emeği, göz nuru. Her şeyini elde yapıyorsun. Yaptığım zurnalar Almanya, Fransa, Hollanda, Amerika, İtalya, İsviçre, Kanada ve birçok ülkeye gidiyor. Yılda yaklaşık 20 zurna gidiyor yurt dışına. Zurnaların fiyatları ise 150 ile 1500 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

Kendisinden sonra ailede mesleği sürdürecek kimse olmadığını anlatan Dursun, çocuklarının verilen emeği gördüğünü ancak bu mesleği devam ettirmek istemediğini sözlerine ekledi.