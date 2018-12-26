Son Dakika Haberleri: Tokatlılar Güne Kar Sürprizi ile Başladı

Tokatlılar Güne Kar Sürprizi ile Başladı

2 saat önce

Tokat'ta kar sürprizi ile uyanan vatandaşlar güne araba ve yol temizliğiyle başladı.

Tokatlılar Güne Kar Sürprizi ile Başladı, System.String[]
Tokat'ta kar sürprizi ile uyanan vatandaşlar güne araba ve yol temizliğiyle başladı. İl genelinde yoğun kar yağışı yaşanan Tokat'ta tüm okullar bir gün süreyle tatil edilirken, kapalı olan 424 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Tokatlılar güne kar şaşkınlığı ile uyandı. Gece 03.00 sıralarında başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de devam etti. Vatandaşlar güne araçlarını ve kapılarının önünü temizlemekle başladı. Belediye ekipleri de hem yaya hem de araçlar için kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı. Tüm okullar 1 gün süreyle tatil edilirken, hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayıldı. Yağan kara en çok sevinen ise çocuklar oldu. Güne tatil ile başlayan çocuklar kardan adam yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşlar karla birlikte yaşamında zorlaştığını ama bereket olarak gördükleri kardan şikayetçi olmadıklarını söyledi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:59 Kaynak: İHA

Tokat, Güncel
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