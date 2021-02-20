Tokat 'ta etkili olan kar yağışı sonrası farklı noktalardan renkli görüntüler, sosyal medyada paylaşılıyor. Kar yağışının ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; müzik eşliğinde oynayanlar, kayıp düşenler, salıncakta kardan adam, sokak aralarındaki çocukların kızak keyfi ve yöresel yöntemlerle kayak yapanlar yer aldı. Görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.

Kaynak: DHA

Müzik, Tokat, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokatlıların 'kar' eğlencesi sosyal medyada - Son Dakika

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