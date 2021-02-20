Tokatlıların 'kar' eğlencesi sosyal medyada - Son Dakika
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Tokatlıların 'kar' eğlencesi sosyal medyada

20.02.2021 11:49
Tokatlıların 'kar' eğlencesi sosyal medyada

TOKAT'ta, kar yağışını eğlenceye dönüştürenler, ilgi çeken görüntüler oluşturdu.

TOKAT'ta, kar yağışını eğlenceye dönüştürenler, ilgi çeken görüntüler oluşturdu. Karda müzik eşliğinde oynayanların, kayıp düşenlerin, kayak yapanların görüntüleri, sosyal medyada ilgi çekti.

Tokat'ta etkili olan kar yağışı sonrası farklı noktalardan renkli görüntüler, sosyal medyada paylaşılıyor. Kar yağışının ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; müzik eşliğinde oynayanlar, kayıp düşenler, salıncakta kardan adam, sokak aralarındaki çocukların kızak keyfi ve yöresel yöntemlerle kayak yapanlar yer aldı. Görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.


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Kaynak: DHA

Müzik, Tokat, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokatlıların 'kar' eğlencesi sosyal medyada - Son Dakika

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