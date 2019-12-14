Tokatspor: 2-4 - Son Dakika
Son Dakika Spor Tokatspor: 2-4 - Son Dakika Spor

Tokatspor: 2-4

6 saat önce

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Süleyman Bahadır (xx), Mehmet Kağan Bingül (xx), Yunus Doğan (xx)MANİSASPOR: Kubilay (x) - Muammer (xx), Mehmet (x), Yusuf (xx), Atakan (x), (Dk. 46 Bilal x), Halit (xx), Berk (x), Barış (xx), İlkay (x),(Dk. 22 Gökhan x) Samed (xx), (Dk.

Tokatspor: 2-4, System.String[]

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Süleyman Bahadır (xx), Mehmet Kağan Bingül (xx), Yunus Doğan (xx)

MANİSASPOR: Kubilay (x) - Muammer (xx), Mehmet (x), Yusuf (xx), Atakan (x), (Dk. 46 Bilal x), Halit (xx), Berk (x), Barış (xx), İlkay (x),(Dk. 22 Gökhan x) Samed (xx), (Dk. 81 Muhammed Furkan), Vahap (x)

TOKATSPOR: Mikail (xx) - Emrah (xx), Birkan (xx), Sabrican (xx), (Dk. 73 Abdulbaki x), Muhammed (xx), Tahir (xxx), (Dk. 53 Serhat xx), Mert (xx), (Dk. 78 Hüseyin x), Ali (xx), Ahmet Arı (xx), Ahmet Talha (xxxx), Berkcan (xxx)

GOLLER: Dk.10 Barış, Dk. 54 Bilal (Manisaspor) - Dk.16, Dk. 37 ve Dk. 90+2 Ahmet Talha, Dk. 27 Tahir (Tokatspor)

SARI KARTLAR: Barış, Samed (Manisaspor) - Muhammed, Abdülbaki (Tokatspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta eksi 3 puanla son sırada yer alan olan Manisaspor, ilk yarının son maçında 19 Mayıs Stadı'nda Tokatspor'a öne geçtiği maçta 4-2 yenildi. Siyah-beyazlılar 10'uncu dakikada Barış'la 1-0'ı buldu ancak konuk Tokatspor 16 ve 37'de Ahmet Talha ve 27'nci dakikada Tahir'in golleriyle soyunma odasına 3-1'lik avantajla girdi. Manisaspor 54'te Bilal'le umutlansa da son sözü 90+2'de yine Ahmet Talha söyledi:  2-4. Bu sonuçla Manisaspor eksi 3 puanla son sırada kaldı, Tokatspor ise 6 puana yükselse de düşme potasından kurtulamadı.

10'uncu dakikada Manisaspor'da Mehmet'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu iyi kontrol eden Barış plase bir şutla ağları havalandırdı: 1-0.

16'ncı dakikada Sabrican'ın pasıyla ceza sahasına giren Ahmet Talha düzgün bir vuruşla tabelayı eşitledi: 1-1.

27'nci dakikada Tahir ceza sahası içinden kaleyi yokladı, meşin yuvarlak ağları sarstı: 1-2.

37'nci dakikada sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Ahmet Talha önce rakibinden sıyrıldı ardından Manisaspor kalecisi Kubilay'ı çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi: 1-3.

54'üncü dakikada Halit'in ortaladığı topa Bilal vurdu, fark 1'e indi: 2-3.

90+2'nci dakikada Ahmet Arı'nın ara pasını alan Ahmet Talha bekletmeden vuruşunu yaparak skoru belirledi: 2-4.


- Manisa
Mustafa Fehmi Kubilay, Ahmet Talha, Manisaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:48 Kaynak: DHA
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