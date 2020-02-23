Tokatspor: 5-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Tokatspor: 5-0 - Son Dakika Spor

Tokatspor: 5-0

6 saat önce

STAT: İsmail OğanHAKEMLER: Levent Gümüşdere (xxx), Yunus Doğan (xxx), Furkan Kocayıldız (xxx)SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xxx) - Taner (xxx), Alican (xxx) (Dk.66 Güven x), Sinan (xxx), Cenk (xxx) (Dk. 78 İbrahim x), Doğancan (xxx), Burçin (xxx), Fatih Özçelik (xx)(Dk.

Tokatspor: 5-0, System.String[]

STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Levent Gümüşdere (xxx), Yunus Doğan (xxx), Furkan Kocayıldız (xxx)

SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xxx) - Taner (xxx), Alican (xxx) (Dk.66 Güven x), Sinan (xxx), Cenk (xxx) (Dk. 78 İbrahim x), Doğancan (xxx), Burçin (xxx), Fatih Özçelik (xx)(Dk.62 Ahmet x), Erdi (xxx), Atakan (xxx), Abdulsamet (xxx)

TOKATSPOR: Mikail (xx) - Berkcan (xx), Birkan (xx), Abdulbaki (xx), Serhat (xx)(Dk. 46 Mahmut xx), Muhammed (xx), Tahir (xx) (Dk. 58 Mert x), Ali Can (xx), Umut (xx)(Dk. 68 Tevfik x), Metehan (xx), Mert (xx)

GOLLER: Dk.5 (P) ve Dk. 54 Alican (P), Dk. 10 Doğancan, Dk. 22 Atakan, Dk. 66 Sinan (Serik Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Serik Belediyespor ile Tokatspor karşı karşıya geldi. Maçı Serik Belediyespor 5-0 kazandı.

4'üncü dakikada Serik Belediyespor'dan Cenk ceza sahası içerisinde rakibi Umut Eren tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

5'inci dakikada penaltıyı kullanan Alican topu filelerle buluşturdu: 1-0.

10'uncu dakikada Sinan'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Doğancan'ın kafa vuruşunda ağlarla buluştu: 2-0.

22'nci dakikada Serik Belediyespor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Atakan'ın şutunda top ağlara gitti: 3-0.

İlk yarı Serik Belediyespor'un 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

53'üncü dakikada Tokatspor ceza sahası içerisinde Cenk, kaleci Mikail'inci müdahalesiyle yerde kalınca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

54'üncü dakikada penaltıyı kullanan Alican topu filelerle buluşturdu: 4-0.

66'ncı dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında topla buluşan Sinan'ın ceza sahası dışından sert şutta top ağlara gitti: 5-0.

Maçta başka gol olmayınca Serik Belediyespor cezalı olması nedeniyle seyircisiz oynadığı maçı 5-0 kazandı.

Maçı AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik ve Mustafa Köse, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, siyasi parti başkanları ve STK başkanları da takip etti. Serik Belediyespor bu sonuçla puanını 48'e çıkartırken, maç eksiği ve averajla liderliğe yükseldi.


- Antalya
Fatih Özçelik, Gümüşdere, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:06 Kaynak: DHA
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