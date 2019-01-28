Son Dakika Haberleri: Tokatspor'a Haciz Şoku

Tokatspor'a Haciz Şoku

1 saat önce

TFF 2. Lig takımlarından Tokatspor'un gelirlerine 647 bin 771 liralık haciz işlemi başlatılmasına yönelik TFF'ye ihbarname gönderildiği öğrenildi.

Tokatspor'a Haciz Şoku, System.String[]
TFF 2. Lig takımlarından Tokatspor'un gelirlerine 647 bin 771 liralık haciz işlemi başlatılmasına yönelik TFF'ye ihbarname gönderildiği öğrenildi.

Tokatspor Kulübü Eski Yönetim Kurulu Başkanlarından Murat Şahin'in, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) kulüpten olan alacaklarının tahsili için Avukatı aracılığıyla haciz ihbarnamesi gönderdiği öğrenildi. Bu ihbarname üzerine TFF'nin Tokatspor Futbol Yatırımları, 24 Ocak 2019 tarihinde gönderdiği yazı ile Tokat 2. İcra Müdürlüğünün haciz müzekkeresini bildirdiği ifade edildi. Söz konusu müzekkerede borçlu Tokatspor Kulübü Derneğine ait TFF nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklar üzerine M. Ş.'nin alacağına istinaden haciz konulmasının talep edildiği belirtildi. 647 bin 771 lira 77 kuruşluk haciz ihbarnamesindeki alacağın, kulübün Tokatspor A.Ş.'ye devri esnasında borçlar arasında bulunup bulunmadığı bilgisinin TFF tarafından istendiği de kulislere yansırken, Tokatspor A.Ş. Başkanı Ufuk Akçekaya'nın borcu kabul etmediği ve durumu TFF'ye cevap olarak bildirildiği öğrenildi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:27 Kaynak: İHA

Murat Şahin, Tokat, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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