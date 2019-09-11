Son Dakika Haberleri: Tokatspor - Erbaaspor: 0-2
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Tokatspor - Erbaaspor: 0-2

1 saat önce

STAT: GaziosmanpaşaHAKEMLER: Yakup Bakır (xxx), Mustafa Zıvalı (xx), Kerem Kalkan (xx)TOKATSPOR: Mikail (xx), Berkcan (xx), Emrah (xx), Birkan (xx), Abdulbaki (xx), Muhammed (xx) (Dk. 68 Hüseyin xx), Yunus (xx), Ali (xx), Eray (xx), Ahmet Arı (xx) (Dk. 78 Ahmet Talha xx), Ramazan (xx) (Dk.

Tokatspor - Erbaaspor: 0-2, System.String[]

STAT: Gaziosmanpaşa


HAKEMLER: Yakup Bakır (xxx), Mustafa Zıvalı (xx), Kerem Kalkan (xx)


TOKATSPOR: Mikail (xx), Berkcan (xx), Emrah (xx), Birkan (xx), Abdulbaki (xx), Muhammed (xx) (Dk. 68 Hüseyin xx), Yunus (xx), Ali (xx), Eray (xx), Ahmet Arı (xx) (Dk. 78 Ahmet Talha xx), Ramazan (xx) (Dk. 61 Umut xx)


ERBAASPOR: Furkan (xx), Bilal (xx), Barış (xx) (Dk. 61 Gürkan xx), Murat (xx), Mehmet Tatlı (xx), İsmail (xx), Hasan (xx) (Dk. 46 İsmail xx), Mehmet Demirözü (xx), Serkan (xx) (Dk. 77 Mükail xx), Oğuzhan (xx), Mehmet Tolunay (xx)


GOLLER: Dk. 78 Oğuzhan, Dk. 86 Murat (Erbaaspor)


KIRMIZI KART: Dk. 66 Berkcan (Tokatspor)


SARI KARTLAR: Muhammed, Eray, (Tokatspor); Mehmet Tatlı, Murat, Serkan, Gürkan (Erbaaspor)


Ziraat Türkiye Kupası 2nci tur mücadelesinde Tokatspor, kendi sahasında Erbaaspora 2-0 mağlup oldu. Erbaaspor, bu skorla bir üst tura yükseldi.


78inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında İsmailin ceza sahasına verdiği pası değerlendiren Oğuzhan, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.


86ncı dakikada Tokatspor ceza sahası içerisinde topla buluşan İsmailin pasında Murat topu ağlara gönderdi: 0-2.


Karşılaşmayı 2-0 kazanan Erbaaspor, adını bir üst tura yazdırdı.


Ahmet Arı, Emrah, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:10 
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