Tokatspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-0
8 dakika önce
STAT: GaziosmanpaşaHAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Nuretttin Dinçer Emir (xx), Gökhan Coşar (xx)TOKATSPOR: Akın İsmail (xx) - Emrah (xxx), Azad (xx), Onur (xx) (Dk.90 Erhan), Berat (xx), Ömer (xx), Ömer Alp (xx), Anıl (xx), Doğan (xx) (Dk.70 Bilal xx), Noyan (xx) (Dk.
STAT: Gaziosmanpaşa
HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Nuretttin Dinçer Emir (xx), Gökhan Coşar (xx)
TOKATSPOR: Akın İsmail (xx) - Emrah (xxx), Azad (xx), Onur (xx) (Dk.90 Erhan), Berat (xx), Ömer (xx), Ömer Alp (xx), Anıl (xx), Doğan (xx) (Dk.70 Bilal xx), Noyan (xx) (Dk.90 Vedat), Enes (xx)
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ersel (xx) - Mehmet (xx), Abdurrahman (xx), Fatih (xx) (Dk.46 İsmail xx) Umut (xx), Mustafa (xx) (Dk.46 Onur xx), Erman (xx), Ufukhan (xx), Cem (xx) (Dk.75 Zafer xx), Mehmet (xx), Erhan (xx), Sinan (xx)
GOL: Dk.45 Emrah (Tokatspor)
SARI KARTLAR: Berat, Azad, Noyan, (Akın İsmail) (Tokatspor) - Mustafa, Ufukhan, Erman, İsmail (Manisa Büyükşehir Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor, kendi sahasında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 yendi.
45'inci dakikada gelişen Tokatspor atağında Onur'un sağdan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde yükselen Emrah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
61'inci dakikada gelişen Manisa Büyükşehir Belediyespor atağında Erman'ın şutunda top auta çıktı.
81'inci dakkikada Tokatspor atağında ceza sahası içerisinde Noyan'ın set vuruşunda top kaleci Ersel'de kaldı.
Maç Tokatspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:43 Kaynak: DHA
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