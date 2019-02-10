Son Dakika Haberleri: Tokatspor -Tuzlaspor: 0-1

Tokatspor -Tuzlaspor: 0-1

1 saat önce

STAT: GaziosmanpaşaHAKEMLER: Gürel Uzuner (xx), Mehmet Öcal (xx), Vedat Hoşnam (xx)TOKATSPOR: Akın İsmail (xx)- Ömer Kandemir (xx), Ömer Alp (xx), Berat Çetinkaya (xx) (Dk.63 Fırat xx), Enes (xx), Emrah (xx), Ahmet (xx) Onur (xx), Azad (xx), Muhammed (xx) (Dk. 58 Recep xxx), Doğan (xx) (Dk.

Tokatspor -Tuzlaspor: 0-1, System.String[]


STAT: Gaziosmanpaşa

HAKEMLER: Gürel Uzuner (xx), Mehmet Öcal (xx), Vedat Hoşnam (xx)

TOKATSPOR:  Akın İsmail (xx)- Ömer Kandemir (xx), Ömer Alp (xx), Berat Çetinkaya (xx) (Dk.63 Fırat xx), Enes (xx), Emrah (xx), Ahmet (xx) Onur (xx), Azad (xx), Muhammed (xx) (Dk. 58 Recep xxx), Doğan (xx) (Dk.69 Berat Tosun xx)

TUZLASPOR: Bayram (xxx)- Doğan Can (xx), Gökcan (xx), Sadık (xx), Murat (xx) (Dk.80 Eren), Mehmet Özdıraz (xxx), Muhammed (xx), Erdinç (xx) (Dk.87 Mehmet Ozan), Taner Koç (xx), Berat Ali (xx) (Dk.77 Taner Yıldız xx), Furkan (xx)

GOL: Dk. 56 (P) Mehmet (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Muhammed, Berat, Azad, Ahmet (Tokatspor), Furkan, Erdinç (Tuzlaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor, kendi sahasında Tuzlaspor'a 1-0 mağlup oldu.

50'nci dakikada Tuzlasporlu Mehmet'in ceza sahasının içerisinde çektiği şutu kalecisi Akın İsmail çift yumrukla uzaklaştırdı.

56'ıncı dakikada ceza sahası içerisinde Tokatsporlu Ömer'in rakibine yaptığı faul sonrası Tuzlaspor penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Mehmet topu fillere gönderdi:  0-1.

Karşılaşma konuk takım Tuzlaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:53 Kaynak: DHA

Ömer Kandemir, Mehmet Öcal, Spor
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