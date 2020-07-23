Tokatta uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Tokatta uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Tokat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı. Tokat'ta Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; 18 Şubat 2020 tarihinde Tokat'ta İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyonlar sonucu 9 şüpheli şahıstan 373 adet sentetik uyuşturucu hap, 520 gram skunk, 30 gram bonzai, bir adet kurusıkı tabanca ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon tutuklamalar sonucu derinleştirilerek devam ettirildi. Bu kapsamda İstanbul ilinde 6 Tokat'ın Erbaa ilçesinde 6 şüpheli olmak üzere toplamda 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. - TOKAT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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