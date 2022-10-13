Tokayev: "21. yüzyılın Asya'nın yüzyılı olacağı öngörüsü bugün gerçek oldu" - Son Dakika
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Tokayev: "21. yüzyılın Asya'nın yüzyılı olacağı öngörüsü bugün gerçek oldu"

13.10.2022 09:50
Tokayev: "21. yüzyılın Asya'nın yüzyılı olacağı öngörüsü bugün gerçek oldu"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Asya kıtasındaki ülkelerin dünya ekonomisindeki satın alma gücü paritesi açısından lider konuma geldiğini belirterek, "21. yüzyılın Asya'nın yüzyılı olacağı öngörüsü bugün gerçek oldu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Asya kıtasındaki ülkelerin dünya ekonomisindeki satın alma gücü paritesi açısından lider konuma geldiğini belirterek, "21. yüzyılın Asya'nın yüzyılı olacağı öngörüsü bugün gerçek oldu." dedi.

Tokayev, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nde konuştu.

Zirveye katılan liderlere teşekkürlerini ileterek konuşmasına başlayan Tokayev, bu yıl CICA girişiminin 30. yılını kutladıklarını ve söz konusu süre zarfında CICA'nın uluslararası ilişkilerde çok taraflı iş birliği ile modern diplomasinin merkezi haline geldiğini söyledi.

Tokayev, şu anda eşi benzeri görülmeyen bir jeopolitik "fırtına" ve büyüyen küresel ekonomik krizle karşı karşıya olduklarını ve bu bağlamda CICA çerçevesinde çok taraflı açık diyaloğa geri dönmenin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Asya kıtasındaki ülkelerin dünya ekonomisindeki satın alma gücü paritesi açısından lider konuma geldiğine işaret eden Tokayev, "21. yüzyılın Asya'nın yüzyılı olacağı öngörüsü bugün gerçek oldu. Bölge önemli insani ve doğal kaynaklara sahip. Dünyanın en büyük 30 şehrinden 21'i Asya'da bulunuyor." diye konuştu.

Tokayev, bugün CICA'nın uluslararası örgüte dönüşmesiyle ilgili somut bir karar alacaklarını belirterek, "CICA statüsünün yükseltilmesi, Asya'nın dünya meselelerindeki artan rolünü güçlendirecek ve üye devletler arasındaki etkileşimi yeni bir düzeye taşıyacaktır." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Kazakistan, Dünya, Asya, Güncel, Son Dakika

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