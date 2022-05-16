Tokayev, Afganistan'daki durumun kendileri için tehdit olmaya devam ettiğini belirtti - Son Dakika
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Tokayev, Afganistan'daki durumun kendileri için tehdit olmaya devam ettiğini belirtti

16.05.2022 19:29
Tokayev, Afganistan'daki durumun kendileri için tehdit olmaya devam ettiğini belirtti

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Afganistan'daki durumun yanı sıra bu ülkede faaliyetlerini sürdüren silahlı grupların Orta Asya ülkelerinin güvenliğini tehdit etmeye devam ettiğini söyledi.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Afganistan'daki durumun yanı sıra bu ülkede faaliyetlerini sürdüren silahlı grupların Orta Asya ülkelerinin güvenliğini tehdit etmeye devam ettiğini söyledi.

Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması'nın imzalanmasının 30'uncu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) ( Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Ermenistan) kuruluşunun da 20'nci yıl dönümü dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan liderler zirvesinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tokayev, KGAÖ'nün temel görevinin bölgesel ve uluslararası güvenliği güçlendirmek ve örgüte üye devletlerin toprak bütünlüğü ile egemenliğini korumak olduğunu vurguladı.

Konuşmasında özellikle Afganistan'daki durum çerçevesinde uluslararası terörizm, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, yasa dışı göçle mücadele gibi konulara dikkati çeken Tokayev, "Söz konusu ülkedeki durum ve silahlı grupların Afganistan topraklarındaki kesintisiz faaliyetleri, devletlerimizin güvenliğini ve istikrarını tehdit etmeye devam ediyor. KGAÖ'nün tüm bu potansiyel tehditleri göz önünde bulundurarak Orta Asya'nın güney sınırlarının güvenliğini sağlamaya daha fazla dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tokayev, bunun yanı sıra KGAÖ Barış Gücü'nün potansiyelinin güçlendirilmesi konusuna da değinerek, şunları kaydetti: ???????

"Bize göre, KGAÖ'yü Birleşmiş Milletler'in barışı koruma faaliyetlerine dahil etme çalışmalarının şimdiden belirlenmesi gerekiyor. Bu adım, KGAÖ'nün tüzel faaliyetini güçlendirecek, örgütün uluslararası barışı koruma operasyonlarına katılımını sağlayacak."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokayev, Afganistan'daki durumun kendileri için tehdit olmaya devam ettiğini belirtti - Son Dakika


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