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Tokayev: KGAÖ Kazakistan'ı kurtarmadı, ortak çıkarları savundu - Son Dakika

Tokayev: KGAÖ Kazakistan'ı kurtarmadı, ortak çıkarları savundu

17.02.2022 20:50
Tokayev: KGAÖ Kazakistan'ı kurtarmadı, ortak çıkarları savundu

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ocak ayındaki olaylarda ülkesine konuşlandırılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü'nün, ülkesini kurtarmadığını, ortak çıkarları savunduğunu söyledi.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ocak ayındaki olaylarda ülkesine konuşlandırılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü'nün, ülkesini kurtarmadığını, ortak çıkarları savunduğunu söyledi.

Tokayev, Qazaqstan Tv ulusal kanalına verdiği röportajında, ocak ayında ülkesinde yaşanan olaylar ile bundan sonra atılacak adımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

KGAÖ Barış Gücünün ülkeye konuşlandırılması ile ilgili kararını yorumlayan Tokayev, "Burada konu, kurtarmak değil ortak çıkarları savunmaya yönelik olmalı. Rusya ve diğer KGAÖ üyeleri ülkeler, yalnızca Kazakistan'ı korumak için değil aynı zamanda kendi güvenliklerini sağlamak için de yardım eli uzattılar." dedi.

Tokayev, bir gazetecinin, bazı Rus siyasetçilerin Kazakistan topraklarına ilişkin iddialarını sorması üzerine şöyle cevap verdi:

"Direkt konuşacağım. Bu (iddialar) akıl almaz ve yersiz ifadeler. İki ülke arasında hiçbir zaman toprak davası olmadı. Endişelenecek bir durum yok. Sınırlarımız tamamen belirlenmiş ve onaylanmış. Bu gerçeği tüm dünya biliyor."

Tokayev, gelecek ay yapacağı ulusa sesleniş konuşmasında yeni siyasi reform paketini açıklayacağını belirterek, "Şu anda toplumun yeni reformları büyük bir umutla beklediğinin farkındayım. Değişimler olacak." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokayev: KGAÖ Kazakistan'ı kurtarmadı, ortak çıkarları savundu - Son Dakika


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