Tokayev, Kırgızistan ve Belarus cumhurbaşkanlarıyla görüştü

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi Toplantısına katılmak üzere Kazakistan'a gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile ayrı ayrı görüştü.Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev ile Ceenbekov'un görüşmesinde ikili iş birliği ve uluslararası örgütler çerçevesinde etkileşim konuları ele alındı.Tokayev, Kazakistan ile Kırgızistan arasında iş birliğinin güçlendiğini belirterek, "Biz hükümetler ve parlamentolar arası düzeyde irtibat halindeyiz, uluslararası ve bölgesel örgütlerde çabalarımızı koordine ediyoruz. Bağımsızlık yıllarında kurulan yakın ilişkilerimizi daha da geliştirmek için elimden geleni yapacağım." dedi.Ceenbekov da komşu ve kardeş Kazakistan ile iş birliğini güçlendirmek istediklerini dile getirerek, hükümetlerarası yol haritasının uygulanmasıyla ilgili çalışmaların yapıldığına dikkati çekti.Lukaşenko ile görüşmeTokayev, Lukaşenko ile görüşmesinde de Belarus'un başarılarını ve gelişmesini yakından izlediklerini söyleyerek, Lukaşenko'nun uzun yıllar cumhurbaşkanı olarak çalıştığını ve ülkesinin potansiyeli ve otoritesinin güçlenmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını kaydetti.Lukaşenko ise Kazakistan'da yaşanan siyasi süreçleri olumlu karşıladığını ve Nursultan Nazarbayev 'in ve Tokayev'in bağımsız Kazakistan'ın oluşumunda önemli rol oynadığını söyledi.İki ülke ilişkilerinin her zaman iyi olacağına işaret eden Lukaşenko, Tokayev'e hitaben "Sizinle iş birliğinin somut alanlarında ilerleme kaydedeceğimizden emimin." ifadesini kullandı.