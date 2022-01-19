Tokayev: Yeni Kazakistan'ın hedefi vatandaşların refah seviyesini yükseltmek - Son Dakika

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hedeflerinin vatandaşların refah seviyesini yükseltmek olduğunu bildirdi.

Tokayev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinde yaşanan son olaylara atıfta bulunarak, "Kazakistan ekonomisi istikrarlı olduğunu kanıtlamıştır." dedi.

Kazak hükümetinin yerli ve yabancı ticaret ortaklarının güvenini artırmak için tüm önlemleri alacağını kaydeden Tokayev, "Yeni Kazakistan'ın hedefi, vatandaşların refah seviyesini yükseltmek, yeni iş yerleri kurmak, gelir açığını kapatmak ve enflasyonu düşürmek." ifadesini kullandı.

Tokayev, milyonlarca Kazak için daha güvenli ve daha iyi yaşam koşulları sağlamak için çabaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ulusal ekonominin şeffaflığını, sözleşmelerin dokunulmazlığını, fikri mülkiyet haklarına saygıyı ve yolsuzlukla taviz vermeden mücadeleyi garanti ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Tokayev, 11 Ocak'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, bundan sonra ülkede sosyoekonomik alanda başlatılacak reformlara işaret ederek topluma yeni Kazakistan'ı birlikte kurma çağrısı yapmıştı.