Tokel: "2023 yılı itibariyle Türkiye kâmil manada bir havacılık yan sanayisi kurmuş olacak" - Son Dakika
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Tokel: "2023 yılı itibariyle Türkiye kâmil manada bir havacılık yan sanayisi kurmuş olacak"

7 saat önce

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, hiçbir teknik alt yapı olmadığı 1930'lu yıllarda dünyanın en iyi uçaklarının Türkiye'de üretildiğine ancak çalışmaların sürdürülebilir olmamasından dolayı uzun süreçte sektörün gelişemediğini kaydederek, "2023 yılı itibariyle...

Tokel:

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, hiçbir teknik alt yapı olmadığı 1930'lu yıllarda dünyanın en iyi uçaklarının Türkiye'de üretildiğine ancak çalışmaların sürdürülebilir olmamasından dolayı uzun süreçte sektörün gelişemediğini kaydederek, "2023 yılı itibariyle Türkiye kamil manada bir havacılık yan sanayisi kurmuş olacak" dedi.


Pamukkale Üniversitesi ile PAÜ Teknokent işbirliği ile düzenlenen "Havacılık Sektöründe Yerli ve Milli Dönüşüm" konulu konferansın konuşmacısı, Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, öğrencilerle bir araya geldi.


Öğrencileri, havacılık alanında mühendis ya da girişimci olarak yer almaya davet etti


PAÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi A Blok Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Tokel, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile birlikte havacılık sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.


Güçlü ve büyük ekonomi denildiğinde, rakamları Gayri Safi Milli Hasılası (GSMH) büyük olan ekonomi demektir vurgusu yapan Tokel sunumunda, satın alma bazında dünya ülkelerinin GSMH ile ilgili bilgiler verdi. Türkiye'nin 2050 yılında dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olması hakkında açıklamalarda bulunan Tokel küresel firmaların değerlendirmesini yapan bir şirket olan PWC'nin yaptığı çalışmayı kaynak gösteren,D8 Ekonomik birlikteliği sağlandığı takdirde Türkiye'nin dünya sıralamasının üst sıralara yerleşebileceğini ifade etti.


"Dünyanın en iyi uçakları Türkiye'de üretildi"


Türk havacılık tarihiyle konferansına devam eden Tokel "bu kuru bir tarih değildir" sözleriyle başladığı sunumunda Endülüslerden başlayarak günümüze kadar geçen süreçte havacılık sektörü hakkında gerçekleşen bilgiler aktardı. "Türkiye havacılık tarihi itibariyle çok başarılı çalışmalar yapmıştır ama sürdürememiştir" diyen Halil Tokel, sürdürülebilir olmanın geçmişten günümüze en önemli sorun olduğunun altını çizerek sürdürülebilirliğin sağlanmasıyla birlikte havacılık alanda dünyanın en iyisi olunabileceğinin altını çizdi. Hiçbir teknik altyapının olmadığı 1930'lu yıllarda girişimcilerin öncülüğünde dünyanın en iyi uçaklarının Türkiye'de üretildiğine dikkat çeken Halil Tokel, yapılan çalışmaların sürdürülebilir olmamasından dolayı uzun süreçte sektörün gelişemediğini sözlerine ekledi.


"Dijital veri yönetimi ve yapay zeka mükemmeliyet merkezinin kurulmasını ümit ediyoruz"


2023 vizyonu doğrultusunda hava sanayinde yüzde yüz yerli olmamız gerektiğini dile getiren Tokel, 2023 yılı itibariyle Türkiye'nin kamil (eksiksiz) manada bir havacılık yan sanayisi kuracağını kaydetti.


Türkiye'nin ürettiği uçak ve helikopterlerden örnekler vererek geleceğe dair planlanan projeler hakkında sunumunu sürdüren Tokel, Türkiye'nin mühendislik ve işçilik olarak dünyanın en iyi üç ülkesinden biri olduğuna vurgu yaptı ve THY Teknik A.Ş.'nin yerlileştirdiği ürünler hakkında bilgi aktardı. Tokel, öğrencileri havacılık sektöründe mühendis ya da girişimci olarak yer almaya davet etti.


"Üretim aşamalarında kurulacak işbirlikleri ile sadece Türkiye'ye değil dünya havacılığına hizmet sunar duruma gelinecektir" diyen Tokel, "Rektör Bağ ile konuştuk Pamukkale Üniversitesinde havacılık, otomotiv ve sanayi sektöründe dijital veri yönetimi ve yapay zeka mükemmeliyet merkezinin kurulmasını ümit ediyoruz. Bu konuda öncü rolmisyon üstlenmesini bekliyoruz" dedi.


Konferansa Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı ve fakülte dekanları ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.


Programın sonunda Rektör Bağ tarafından Tokel ve İnsan ve Yapay Zeka Derneği Başkanı Murat Hekim'e plaketleri takdim edildi. - DENİZLİ

Türk Hava Yolları, Türkiye, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:03 Kaynak: İHA
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