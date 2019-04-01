Tokeny'den Menkul Kıymetler Ticareti İçin Yeni Platform

– Lüksemburg merkezli menkul kıymetler ve hizmet tokenlarına ilişkin uçtan uca şifreleme hizmeti veren Tokeny, Avrupa'da yatırımcıların blok zincir üzerinde oluşturdukları kimlikleriyle menkul kıymetler tokenlarına erişim sağlayabilmelerine imkan sağlayan investorID platformunu piyasaya sürdü.

– Lüksemburg merkezli menkul kıymetler ve hizmet tokenlarına ilişkin uçtan uca şifreleme hizmeti veren Tokeny, Avrupa'da yatırımcıların blok zincir üzerinde oluşturdukları kimlikleriyle menkul kıymetler tokenlarına erişim sağlayabilmelerine imkan sağlayan investorID platformunu piyasaya sürdü.



Söz konusu platform, yatırımcıların kendi verilerini yönetme ve blockchain (blok zincir) altyapısında tanımlanmaları kapsamında öncelikli çözüm olmayı hedefliyor. Blockchain üzerinde menkul kıymetlerin transfer işlemleri için kullanıcıların zincir üzerinde bir kimliğe sahip olmalarını talep eden investorID platformunda, söz konusu kimliğin oluşturulmasının ardından yatırımcılar istedikleri işlemi yapabiliyor. Platform kullanıcılarının verilerinin bütün kontrolüne sahip olmaları sebebiyle kişisel veri güvenliği de sağlama alınırken, Tokeny CEO'su Luc Falempin platformla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:



"investorID'ye üye olarak kullanıcılar menkul kıymet varlıklarına erişim sağlandığı ve söz konusu varlıklar üzerinde yasalara uygun bir şekilde ticari işlemler yapıldığından emin olabilir. Piyasada blockchain altyapısında farklı hissedarları doğru bir şekilde tanımlayabilen bir çözüm yoktu fakat Avrupa'da menkul kıymetler yasasının doğru bir şekilde uygulanabilmesi için bu çözüm bir zorunluluktu.



"investorID bireysel ve kurumsal yatırımcılara zincir üzerinde ve onaylı kimlik oluşturma imkanı sunarak gerekli kurallara uyulup uyulmadığı endişesini ortadan kaldırıyor ve böylece yatırımcılar güven içinde menkul kıymetlerini alıp satabiliyorlar." - İstanbul

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