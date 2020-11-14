Tokgöz'den Bülent Bölükbaşı mesajı: "Yolu açık olsun"

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, görevden ayrılan Bülent Bölükbaşı için "Yolun açık olsun" mesajı paylaştı.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, sarı kırmızılı kulüp ile yolları ayıran Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı için yayınladığı mesajda "Futbolda her zaman her şey istediğiniz gibi gitmez verdiğimiz kararlar bazen kahraman yaparken bazen zora sokabilir. Bildiğim bir şey varsa senin adamlığındır. Helal kazancındır. Sen benim ağabeyim, bu kulübün evladısın. Yolun açık olsun Bülent Bölükbaşı" şeklinde konuştu. - KAYSERİ