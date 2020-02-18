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TOKİ: "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura çekilişi İzmir Karabağ Projesi için 24...
7 saat önce
TOKİ: "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura çekilişi İzmir Karabağ Projesi için 24 Şubat'ta yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:58 Kaynak: AA
TOKİ: "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura çekilişi İzmir Karabağ Projesi için 24 Şubat'ta yapılacak."
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