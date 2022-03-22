TOKİ, 15 yılda İslahiye'ye önemli yatırımlar gerçekleştirdi - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2007 yılından buyana 2 bin 211 konut, 100 yataklı 1 devlet hastanesi, 1 ilçe emniyet müdürlüğü hizmet binası, cami ve okullarla altyapı ve çevre düzenlemesi yaptı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, İslahiye ilçesinde 2007 yılında ilki yapılan 472 konutla 16 iş merkezi, 1 cami ve okul ile sosyal donatıların hizmete girmesinin ardından 2010 yılında temeli atılan ve 2014 yılında hizmete giren 100 yataklı Avrupa Birliği standartlarındaki İslahiye Devlet Hastanesi altyapı ve çevre düzenlemesi tamamlandı.

2012 yılında, Hanağzı Mahallesi'nde 352 adet konut, 1' er adet sosyal tesis, ve büfe ve t16 camii inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi, Fevzipaşa Beldesi 163 adet konut, 1'er adet cami ve ticaret merkezi ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı, 2015 yılında ilçe emniyet müdürlüğü hizmet binası inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlenmesi işi gerçekleştirildi.

Ayrıca 2017 yılında Fevzipaşa Mahallesi 3. etap 596 adet konut, 1 adet 5 dükkanlı ticaret merkezi, 1 adet camii, 1 adet 16 derslikli ilköğretim okulu inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yapılan ilçede, 2021 yılında başlanan Değirmencik Mahallesi 4. etap 430 konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesinin de 10 Ağustos tarihinde bitirilmesi hedefleniyor.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Değirmencik Mahallesi'ndeki inşaat alanında yaptığı incelemenin ardından gazetecilere, 430 konutluk projenin ilçe için önemine işaret etti.

Projenin ilçeye kazandırılmasında emeği olan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'a teşekkür eden Vural, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika alanlarının dolduğunu, 2. Organize Sanayi Bölgesi için taleplerinin alınmaya başlandığı aktardı.

Bu çalışmalarla ilçenin bölgedeki öneminin artacağını belirten Vural, şunları kaydetti:

"İslahiye ilçemiz birinci derecede deprem bölgesidir. Amanos segmenti ile Yesemek segmenti arasında önem arz eden bir fay hattındayız. Bu yüzden yapılan inşaatta tünel kalıp sistemi önemli. TOKİ, son yaptığı inşaatlarda iş kalitesini artırdığı ve ev kalitesini daha da kullanılabilir hale getirdiği görülüyor. Depreme dayanıklı birinci sınıf kalitede evler inşa ediyor. Yapılan konutlarla ilçenin bir nebzede olsa konut ihtiyacının karşılanacağını düşünüyorum."

14 Haziran 2007

472 Konut

Gaziantep Islahiye Konut + İlköğretim16, Ticaret Merkezi, Cami

İslahiye ilçe merkezine 4 kilometre mesafedeki eski Tekel tütün deposu alanındaki çadır kente

280 dönüm

472

352

163

198

596

430

Gaziantep Islahiye Kırmıt mevkii 100 Yataklı Hastane, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi

1 Mart 2010 10: 00

Gaziantep Islahiye Kırmıt mevkii 100 Yataklı Hastane, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi

12 Temmuz 2012 14: 30

Gaziantep İli, Islahiye İlçesi, Hanağzı Mahallesi'nde 352 Adet Konut, 1' er Adet Sosyal Tesis, ve Büfe ve T16 Camii İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

13 Aralık 2012 15: 30

Gaziantep İli İslahiye İlçesi Fevzipaşa Beldesi 163 Adet Konut, 1'er Adet Cami ve Ticaret Merkezi ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi

25 Haziran 2015 14: 30

Gaziantep İli Islahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlenmesi İşi

24 Kasım 2015 14: 30

Gaziantep İli İslahiye İlçesi Fevzipaşa 2.Etap 198 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

6 Eylül 2017 15: 00

Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi 3. Etap 596 Adet Konut, 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi, 1 Adet Camii, 1 Adet 16 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

20 Ocak 2021 14: 00

Gaziantep İli Islahiye İlçesi Değirmencik Mahallesi 4. Etap 430 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale)

%50 tamamlandı