Son Dakika Haberleri: TOKİ 198 İş Yeri ile 25 Konutu Satışa Çıkardı

TOKİ 198 İş Yeri ile 25 Konutu Satışa Çıkardı

14 dakika önce

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 22 ilde 198 iş yeri ile 6 ilde 25 konutu açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı.

TOKİ 198 İş Yeri ile 25 Konutu Satışa Çıkardı, System.String[]
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 22 ilde 198 iş yeri ile 6 ilde 25 konutu açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, satışa sunulan 22 ildeki 198 iş yeri ile 6 ildeki 25 konutun açık artırması 25 Nisan Perşembe günü saat 13.00'te, İdarenin Ankara Bilkent'teki merkez binası ve İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca "www.emlakyonetim.com.tr" sitesinden de teklif verilebilecek.

Alıcılar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bartın, Bolu, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Siirt, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat'ta satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50 peşinat ve 60, 120 ay vadeyle sahip olabilecek.

Vatandaşlar, ayrıca Kocaeli Dilovası, Eskişehir Odunpazarı, İzmir Torbalı, Mardin ve Samsun'da da satışa sunulan konutları yüzde 25 peşin, 120 ay vade, Ankara'da (Kuzey Ankara Projesi) satışa sunulan villaları ise yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşinat ve 96, 108, 120 ay vade seçenekleriyle satın alabilecek.

Ayrıntılı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:33 Kaynak: AA

İstanbul, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK İzin Verdi! TRT, Sandıkları Haber Amaçlı Görüntüleyebilecek İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 62'si Sayıldı! İşte Son Durum İstanbul'da Bu Yollara Dikkat! Trafiğe Kapatıldı CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul'daki Son Oy Durumunu Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 10:47:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOKİ 198 İş Yeri ile 25 Konutu Satışa Çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]