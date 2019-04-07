Son Dakika Haberleri: TOKİ 198 İş Yeri ile 25 Konutu Satışa Çıkardı

TOKİ 198 İş Yeri ile 25 Konutu Satışa Çıkardı

1 saat önce

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 22 ilde 198 iş yeri ile 6 ilde 25 adet konutu açık artırma yöntemi ile satışa sundu.

TOKİ 198 İş Yeri ile 25 Konutu Satışa Çıkardı, System.String[]
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 22 ilde 198 iş yeri ile 6 ilde 25 adet konutu açık artırma yöntemi ile satışa sundu.

Açık artırma 25 Nisan 2019 Perşembe günü, saat 13.00'te TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkez binasında ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

Alıcılar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bartın, Bolu, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Siirt, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat şehirlerinde satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50 peşin, 60-120 ay vade ile sahip olabilecek.

Ayrıca Kocaeli Dilovası, Eskişehir Odunpazarı, İzmir Torbalı, Mardin ve Samsun şehirlerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade, Ankara'da (Kuzey Ankara Projesi) satışa sunulan villaları ise yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşinat ve 96, 108, 120 ay vade seçenekleri ile satın alabilecekler.

Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:59 Kaynak: İHA

İzmir, Ankara, Güncel
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