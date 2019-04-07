TOKİ 198 İş Yeri ile 25 Konutu Satışa Çıkardı
1 saat önce
TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 22 ilde 198 iş yeri ile 6 ilde 25 adet konutu 'Açık Artırma Yöntemi' ile satışa sundu.
TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 22 ilde 198 iş yeri ile 6 ilde 25 adet konutu 'Açık Artırma Yöntemi' ile satışa sundu.
Açık Artırma, 25 Nisan günü saat 13.00'te TOKİ'nin Ankara
Bilkent'teki Merkez
Binası'nda ve TOKİ İstanbul
Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.
Alıcılar Adana
, Afyonkarahisar
, Ankara, Bartın
, Bolu
, Çorum
, Denizli
, Diyarbakır
, Erzurum
, Hatay
, İstanbul, İzmir
, Kahramanmaraş
, Kırşehir
, Konya
, Kütahya
, Malatya
, Muş
, Siirt
, Tekirdağ
, Tokat
ve Yozgat
şehirlerinde satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50 ve peşin 60, 120 ay vade ile sahip olabilecekler.
Ayrıca Kocaeli Dilovası
, Eskişehir Odunpazarı
, İzmir Torbalı
, Mardin
ve Samsun
şehirlerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade, Ankara'da satışa sunulan villaları ise yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşinat ve 96, 108, 120 ay vade seçenekleri ile satın alabilecekler.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:22 Kaynak: DHA
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