Son Dakika Haberleri: TOKİ 2. etap hak sahipleri örnek daireleri gezdi
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TOKİ 2. etap hak sahipleri örnek daireleri gezdi

6 saat önce

5 bin 500 konutluk TOKİ Yunuskent Projesinin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında hak sahipleri evlerini görmek amacıyla 2+1 ve 3+1 örnek daireleri gezdi.

TOKİ 2. etap hak sahipleri örnek daireleri gezdi, System.String[]

5 bin 500 konutluk TOKİ Yunuskent Projesinin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında hak sahipleri evlerini görmek amacıyla 2+1 ve 3+1 örnek daireleri gezdi. Daireleri beğenen hak sahipleri Başkan Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür etti.


Türkiye'nin en büyük toplu konut hamleleri arasında gösterilen Akgedik Yunuskent Projesinin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında sona yaklaşılıyor. Yatay mimari ve mahalle konseptiyle hayata geçirilen proje büyük beğeni toplarken, hak sahiplerinin örnek daireleri görmesi amacıyla gezi düzenlendi. Hak sahipleri kendi aracıyla ya da belediye bahçesinden kalkan araçlar ile örnek daire ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretlerde hak sahipleri için Yunusemre Belediyesi ikram aracı oluşturulurken, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş ve teknik personel hak sahiplerine bilgilendirmede bulundu. Hak sahipleri 2+1 ve 3+1 örnek daireleri oldukça beğenirken, fiyatlar ve ödeme vadesi konusunda; geçtiğimiz hafta Ankara'ya giden ve TOKİ yetkilileriyle görüşen Başkan Dr. Mehmet Çerçi'den müjdeli haber beklediklerini dile getirdi. - MANİSA

Mehmet Çerçi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:06 Kaynak: İHA
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