Son Dakika Haberleri: TOKİ 2018'de 15,7 Milyarlık Hak Ediş Ödemesi Yaptı

TOKİ 2018'de 15,7 Milyarlık Hak Ediş Ödemesi Yaptı

9 dakika önce

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 2018 yılında 15,7 milyarlık hak ediş ödemesi yapıldığı belirtildi.

TOKİ 2018'de 15,7 Milyarlık Hak Ediş Ödemesi Yaptı, System.String[]
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 2018 yılında 15,7 milyarlık hak ediş ödemesi yapıldığı belirtildi.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılında yapılan hak ediş ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Türkiye genelinde aktif 335 şantiyede inşaat faaliyetlerine devam edildiğine işaret edilen açıklamada, kış şartlarına rağmen geçen yıl aralık ayında TOKİ tarafından 1 milyar 40 milyon liralık hak ediş ödemesi yapıldığı, birkaç gün içinde de 57 milyon liralık hak ediş ödemesi daha yapılacağı ifade edildi.

Bugüne kadar 832 bin konut rakamına ulaşan TOKİ'nin ayda yaklaşık 1,5 milyar liralık hak ediş ödemesi yaptığı vurgulanarak, 2018 yılında yapılan hak ediş ödemelerinin toplam 15,7 milyar liraya ulaştığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:50 Kaynak: AA

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