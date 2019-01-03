Son Dakika Haberleri: Toki: 2018'de 15 Milyar Liralık Hakediş Ödemesi Yapıldı

Toki: 2018'de 15 Milyar Liralık Hakediş Ödemesi Yapıldı

56 dakika önce

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 2018 yılında 15.7 milyar lira hakediş ödemesi yapıldığını açıkladı.

Toki: 2018'de 15 Milyar Liralık Hakediş Ödemesi Yapıldı, System.String[]
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 2018 yılında 15.7 milyar lira hakediş ödemesi yapıldığını açıkladı.

2018 yılının tamamlanmasının ardından Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Buna göre, 2018'de 15.7 milyar lira sadece aralık ayında ise 1 milyar 40 milyon liralık hakediş ödemesi gerçekleştirildi.

Kış şartlarına rağmen Türkiye genelinde aktif 335 şantiyede inşaat çalışmalarının devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, TOKİ'nin birkaç gün içerisinde 57 milyon liralık daha hakediş ödemesi yapacağı vurgulandı.

Bugüne kadar 832 bin konut rakamına ulaşan TOKİ'nin, her ay yaklaşık 1.5 milyar liralık hakediş ödemesi yaptığı bildirildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:16 Kaynak: DHA

Ekonomi
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