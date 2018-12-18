Son Dakika Haberleri: Toki 3. Bölgede Ağaçlandırma Çalışmaları

Toki 3. Bölgede Ağaçlandırma Çalışmaları

26 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, TOKİ 3. Bölgesi'nde gerçekleştirilen ağaç dikimi çalışmalarını yerinde inceledi.

Toki 3. Bölgede Ağaçlandırma Çalışmaları, System.String[]

Malatya'nın daha modern bir şehir haline dönüşmesi için altyapı, üst yapı çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeşil alanlar bakımından da gelişmesi için park ve bahçe yapım projelerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda TOKİ 3. Bölgesi'nde ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor.

Bölgede çalışan görevlileri ziyaret edip, kolaylıklar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat: "TOKİ Bölgemiz her gün gelişmekte olan bir bölgemizdir. Bu bölgenin eksiklerini tespit edip, gerekli planlamaları yaparak tamamlamaya çalışıyoruz. Özellikle hemen önünden geçen Güney Kuşak Yolu'nu 112 Acil Eylem Planı kapsamında 2.2 kilometrelik etabını planlamaya almıştık. Çalışmalarımız devam ediyor. Çocuk oyun gruplarıyla ilgili çalışmalarımıza da devam ediyoruz.Şu an Park Bahçeler Daire Başkanlığı yeni oluşan bölgeye yaklaşık 1000 ağaç dikti. Bu ağaçların bir kısmı da büyük ağaç. Bizler de arkadaşlarımızı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledik. Memleket emek ister. Bu memleket içinde biz her daim hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu millete hizmet etmek bizim için büyük bir şereftir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:20 Kaynak: Bültenler

Uğur Polat, Abdullah Hacı, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Oldu Bütçe Görüşmelerine Damga Vuran Sözler: Millet Hükümetten Ümidini Keşmiş, Tek Umutları Milli Piyango

Kızılay'a Kayyum Atama Kararı İptal Edildi Papağana İşkenceyle Suçlanan Murat Özdemir'in, Cezası Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 17:46:34. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toki 3. Bölgede Ağaçlandırma Çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]