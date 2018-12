Toki 3. Bölgede Ağaçlandırma Çalışmaları

Malatya'nın daha modern bir şehir haline dönüşmesi için altyapı, üst yapı çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeşil alanlar bakımından da gelişmesi için park ve bahçe yapım projelerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda TOKİ 3. Bölgesi'nde ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor.

Bölgede çalışan görevlileri ziyaret edip, kolaylıklar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat: "TOKİ Bölgemiz her gün gelişmekte olan bir bölgemizdir. Bu bölgenin eksiklerini tespit edip, gerekli planlamaları yaparak tamamlamaya çalışıyoruz. Özellikle hemen önünden geçen Güney Kuşak Yolu'nu 112 Acil Eylem Planı kapsamında 2.2 kilometrelik etabını planlamaya almıştık. Çalışmalarımız devam ediyor. Çocuk oyun gruplarıyla ilgili çalışmalarımıza da devam ediyoruz.Şu an Park Bahçeler Daire Başkanlığı yeni oluşan bölgeye yaklaşık 1000 ağaç dikti. Bu ağaçların bir kısmı da büyük ağaç. Bizler de arkadaşlarımızı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledik. Memleket emek ister. Bu memleket içinde biz her daim hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu millete hizmet etmek bizim için büyük bir şereftir." dedi.