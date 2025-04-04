TOKİ, Türkiye genelinde 552 arsa satıyor! Uzun vade, düşük peşinat - Son Dakika
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Emlak

TOKİ, Türkiye genelinde 552 arsa satıyor! Uzun vade, düşük peşinat

TOKİ, Türkiye genelinde 552 arsa satıyor! Uzun vade, düşük peşinat

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin 44 farklı ilinde toplam 552 arsayı satışa çıkarıyor. TOKİ'nin arsa satışı, gayrimenkul sektöründe hareketlilik yaratacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Arsa satışları, hem bireysel yatırımcılar hem de inşaat firmaları için büyük bir fırsat olarak görülüyor.

04.04.2025 11:30
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Alıcılar, konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vadeyle sahip olabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 44 ilde bulunan çeşitli özelliklerdeki 552 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı.

BİRÇOK İLDE SATIŞ OLACAK

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan, toplam muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan yaklaşık 3 milyon 976 bin 625 metrekare büyüklüğündeki 552 arsa satılacak.

Açık artırma, 16 Nisan Çarşamba 10.30 ve 17 Nisan Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.

Satışa sunulan arsalar arasında Adana Çukurova'da özel sağlık tesisi, Ankara Etimesgut'ta konut, özel sağlık tesisi, Yenimahalle'de küçük sanayi, Antalya'da turizm-ticaret, Aydın Didim'de turizm tercihli konut, İstanbul Başakşehir'de konut, ticaret ile İzmir Aliağa'da sanayi ve depolama alanları yer alıyor.

ARSALAR İÇİN İNDİRİM SÖZ KONUSU

Alıcılar, konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vadeyle sahip olabilecek. Ayrıca, arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak. Satışa ilişkin detaylı bilgiye, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Türkiye, Ekonomi, İnşaat, Finans, Emlak, Toki, Son Dakika

Son Dakika Emlak TOKİ, Türkiye genelinde 552 arsa satıyor! Uzun vade, düşük peşinat - Son Dakika

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