TOKİ 6 ayda 21 bin konut teslim etti

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca inşa edilen 20 bin 918 konut, yılın 6 ayında hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca inşa edilen 20 bin 918 konut, yılın 6 ayında hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. İnşası tamamlanan bin 697 konutun hak sahipleri ise bu ay yeni yuvalarına kavuşacak.

Haber Yayın Tarihi :

TEB konut kredisi faizini yüzde 1.55'e düşürdü

2019'un üçüncü çeyreğinde konut kredilerinde artış bekleniyor

PUBG Mobile'e yeni güncelleme ve 250 bin dolar ödüllü dev yarışma

İkoncan Süreyya Yalçın'ın neon renkli bikinisi herkesi şaşırttı