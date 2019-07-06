TOKİ 6 ayda 21 bin konut teslim etti
41 dakika önce
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca inşa edilen 20 bin 918 konut, yılın 6 ayında hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca inşa edilen 20 bin 918 konut, yılın 6 ayında hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. İnşası tamamlanan bin 697 konutun hak sahipleri ise bu ay yeni yuvalarına kavuşacak.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:07
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