Son Dakika Haberleri: TOKİ 6 ayda 21 bin konut teslim etti
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TOKİ 6 ayda 21 bin konut teslim etti

41 dakika önce

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca inşa edilen 20 bin 918 konut, yılın 6 ayında hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.

TOKİ 6 ayda 21 bin konut teslim etti, System.String[]
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca inşa edilen 20 bin 918 konut, yılın 6 ayında hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. İnşası tamamlanan bin 697 konutun hak sahipleri ise bu ay yeni yuvalarına kavuşacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:07 
Ekonomi
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