TOKİ, 6 millet bahçesi için daha ihaleye çıkıyor - Son Dakika

TOKİ, 6 millet bahçesi için daha ihaleye çıkıyor

07.03.2021 11:15
TOKİ, 6 millet bahçesi için daha ihaleye çıkıyor, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nca ülke genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için inşa edilen millet bahçelerinden 6'sının daha ihale tarihi belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nca ülke genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için inşa edilen millet bahçelerinden 6'sının daha ihale tarihi belirlendi.

AA muhabirinin TOKi yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda 81 ilin her birine en az bir millet bahçesinin yapımı TOKİ tarafından yürütülüyor.

Gelecek nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlamak, ülke genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak için yapımına başlanan millet bahçelerinde yürüyüş, bisiklet ve gezinti yolları, çocuk oyun alanları, spor alanları olacak. Tema ve meyve bahçelerinin bulunacağı millet bahçeleri, bitki ve peyzajı ile şehirlere yeni soluk getirecek.

Bugüne kadar 11 millet bahçesinin yapımını tamamlayarak vatandaşların kullanıma sunan TOKİ, 66 millet bahçesinin yapımını sürdürüyor. Millet bahçelerinden 19'unun ihale, 98'inin ise projelendirme aşamasında çalışmaları devam ediyor.

TOKİ, Sinop Kent Meydanı, Şanlıurfa Viranşehir, Bursa Gökdere, Kocaeli Dilovası, Denizli Çivril ve İstanbul Sultanbeyli'deki millet bahçelerinin ihale tarihlerini belirledi.

Sinop Kent Meydanı Millet Bahçesi

İhalesi 24 Mart'ta yapılacak Sinop Kent Meydanı Millet Bahçesi toplam 50 bin 83 metrekarelik alanı kapsayacak.

Millet bahçesi projesi içerisinde, çocuk oyun alanları, gezinti yolları, müze meydanı, kent çarşı meydanı gibi sosyal donatılar yer alacak. Proje içerinde ayrıca 99 ağaç, 18 bin çalı ve 9 bin metrekarelik yeşil alan olacak.

Şanlıurfa Viranşehir Millet Bahçesi

Viranşehir Millet Bahçesi'nin ihalesi 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak. Proje alanı 195 bin 411 metrekare olacak, millet bahçesi içerisinde 4 bin 240 ağaç yer alacak. Yaya, bisiklet yolları, spor alanları, yürüyüş ve koşu yollarının da olacağı projede 1411 metrekarelik çocuk oyun alanları, 190 metrekarelik egzersiz alanları, 100 ahşap bank, 56 piknik masası ve 12 su içme çeşmesi yer alacak.

Proje kapsamında ayrıca 1308 metrekarelik alanda millet kıraathanesi yapılacak.

Bursa Gökdere Millet Bahçesi

Bursa Osmangazi Gökdere Millet Bahçesi'nin ihalesi 26 Mart'ta gerçekleştirilecek. 196 bin 938 metrekare alanda yapılacak millet bahçesinde 5 bin 704 ağaç ve yeşil alanlar bulunacak.

Projede 10 bin 887 metrekare alanda çocuk oyun köyü, yöresel bitkilerin mevsimsel renklendirme gösterilerinin yapılacağı 4 bin metrekarelik bitki gösteri alanları, 2 bin 750 metrekarelik biyolojik gölet olacak.

2 bin metre uzunluğunda bisiklet parkurunun, 2 bin metre koşu yolunun ve 4 bin metre gezinti yolunun olacağı projede, 16 kameriye, 3 mangal pişirme birimi ve 31 piknik masası, piknik alanı yer alacak.

Sosyal tesisin, yöresel satış ünitelerinin ve mescidin de olacağı projede bin 25 metrekarelik alanda millet kıraathanesi yapılacak.

Kocaeli Dilovası Millet Bahçesi

İçerisinde yürüyüş parkurlarının, etkinlik alanlarının, çocuk oyun alanlarının olacağı Kocaeli Dilovası Millet Bahçesi'nin ihalesi 12 Nisanda yapılacak.

Vatandaşların ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer alacağı millet bahçesinde, tema bahçeleri, çiçekli bitkiler olacak.

Denizli Çivril Millet Bahçesi

Denizli'nin Çivril ilçesine inşa edilecek millet bahçesinin ihalesi 14 Nisan'da yapılacak.

Çivril Millet Bahçesi sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak.

İstanbul Sultanbeyli Millet Bahçesi

İstanbul Anadolu Yakası'nın yeni yeşil alanı olacak Sultanbeyli Millet Bahçesi'nin ihalesi 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Millet kıraathanesinin de yer alacağı proje 66 bin metrekare olacak. Proje içerisinde üç farklı noktada konumlandırılmış çocuk oyun alanları, basketbol, voleybol sahası, masa tenis alanları, spor alanı, koşu yolu, tema bahçeleri ile beraber 2 bin 591 ağaç yer alacak.

Viranşehir, Bisiklet, oyunlar, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOKİ, 6 millet bahçesi için daha ihaleye çıkıyor - Son Dakika


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