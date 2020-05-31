TOKİ, Adıyaman ve Kahta konutlarının kurasını çekecek - Son Dakika

Adıyaman merkez ve Kahta ilçesine yapılacak 300 konutun hak sahiplerini belirlenmesi için 2 Haziran'da kura çekimi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesi kapsamında Adıyaman merkeze 150, Kahta ilçesine 150 konut yapılacak.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Adıyaman merkezde 105 adet 2+1, 45 adet 3+1, Kahta ilçesi Çobanlı Mahallesinde 105 adet 2+1, 45 adet 3+1 daire yapılacağını söyledi.

Aydın, 2 Haziran tarihinde canlı yayında TOKİ tarafından kura çekileceğini belirterek, Adıyaman ve Kahta halkına hayırlı olması dileklerinde bulundu. - ADIYAMAN