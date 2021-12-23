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TOKİ, afet bölgelerine 38 bini aşkın konut yapıyor - Son Dakika

TOKİ, afet bölgelerine 38 bini aşkın konut yapıyor

23.12.2021 11:22
TOKİ, afet bölgelerine 38 bini aşkın konut yapıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından deprem, sel ve yangın felaketinden etkilenen bölgelere 38 bin 611 konut yapılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından deprem, sel ve yangın felaketinden etkilenen bölgelere 38 bin 611 konut yapılıyor.

AA muhabirinin TOKİ verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin kaliteli, nitelikli ve depreme dayanıklı konut stokunu geliştiren TOKİ, afet riski ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu alanlar ile deprem bölgelerinde kalıcı konutlar inşa ediyor.

2003'ten bu yana ürettiği 1 milyonu aşkın konut ile 5 milyon vatandaşa sağlıklı ve güvenli evler sunan TOKİ, deprem ve diğer afet bölgelerinde en aktif kurumlardan biri olarak sahada görev yapıyor.

Bu kapsamda TOKİ, son iki yılda deprem felaketinin yaşandığı İzmir, Elazığ ve Malatya, sel felaketinin yaşandığı Giresun, Rize, Kastamonu, Sinop, Bartın ile orman yangınlarının yaşandığı Antalya ve Muğla'da afetzedelere sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TOKİ, Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından tarihinin en büyük ve en hızlı dönüşümünü gerçekleştiriyor.

Elazığ'da 23 bin 677 konut, 2 bin 515 köy evi ve 302 ahır ile Malatya'da 6 bin 287 konut, 1555 köy evi ve 705 ahır inşa ediliyor. 8 bin konut yapımı tamamlanarak teslim edilirken, diğer konutların etaplar halinde 2022'nin ilk yarısında teslimi planlanıyor.

TOKİ'nin yürüttüğü bir diğer büyük deprem dönüşüm uygulaması da İzmir'de devam ediyor.

İzmir'de, 117 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 556 konutun yıkık ve ağır hasarlı hale geldiği depremin ardından başlatılan çalışmalar çerçevesinde Bayraklı'da üç mahallede, yedi bölgede 1391 konut ile 3 milyon 800 bin metrekarelik rezerv alanında 3 bin 649 konut olmak üzere toplam 5 bin 40 konut projelendirildi.

Konutların zemin üzeri 4-5 kat olacak şekilde tasarlandığı yerleşimlerde, bölge mimarisiyle uyumlu olmasına ise özen gösteriliyor.

Bölgede yapımı tamamlanan konutların aşamalı olarak teslimi sürüyor.

Sel ve yangınların yaşandığı bölgelerde de dönüşüm devam ediyor

TOKİ, sel ve yangınların yaşandığı bölgelerde de hayatı normale döndürmek için kesintisiz çalışıyor.

Giresun'da 619 konut, Rize'de 364 konut, 50 köy evi ve 10 iş yeri, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da toplam 1122 konut, Antalya'da 1305 konut ve 600 ahır, Muğla'da 110 konut ve 130 ahır olmak üzere TOKİ tarafından, toplamda 38 bin 611 konut, 4 bin 120 köy evi, 269 iş yeri, 25 okul, 18 cami, 2 yurt/pansiyon ve 1737 ahır yapılıyor.

Yapımı tamamlanan konutlar aşamalı olarak teslim edilirken, 1 yıl içinde afet bölgelerindeki tüm konutların teslimi hedefleniyor.

Elazığ, konut, Toki, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOKİ, afet bölgelerine 38 bini aşkın konut yapıyor - Son Dakika


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